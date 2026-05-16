انخفاض سعر الذهب في السوق السورية

دمشق-سانا‎ ‎

انخفض سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق ‏السورية اليوم السبت، بمقدار 300 ليرة بالعملة ‏الجديدة عن السعر الذي سجله يوم أمس الجمعة‎.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة ‏المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 ‏قيراطاً، 17350 ليرة مبيعاً، و17050 ليرة شراءً. ‎

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، ‌‏14900 ليرة مبيعاً، و14600 ليرة شراءً. ‎

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4540 ‏دولاراً‎.‎

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في ‏سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة ‏وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ‏ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة ‏إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات ‏الصاغة في المحافظات.