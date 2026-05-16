انخفاض سعر الذهب في السوق السورية

دمشق-سانا
انخفض سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية اليوم السبت، بمقدار 300 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجله يوم أمس الجمعة.
وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17350 ليرة مبيعاً، و17050 ليرة شراءً.
كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، 14900 ليرة مبيعاً، و14600 ليرة شراءً.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4540 دولاراً.
وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.