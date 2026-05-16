حاكم مصرف سوريا المركزي: سنعمل على إعادة بناء ‏الاستقرار النقدي والمالي بشكل مستدام

دمشق-سانا‏

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، ‏أن استقرار الاقتصاد السوري مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب ‏تعاون الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص والكفاءات ‏السورية في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن أي سياسة نقدية ‏لا تكتسب قيمتها إلا عندما تنعكس بشكل حقيقي على حياة الناس ‏واستقرارهم‎.‎

وقال رسلان اليوم السبت في منشور على صفحته على ‏الفيسبوك: اليوم أتحمل مسؤولية حاكمية مصرف سوريا ‏المركزي في مرحلة تُعد من أكثر المراحل حساسية في تاريخ ‏الاقتصاد السوري الحديث‎”.

وأضاف رسلان: أتوجه بالشكر للرئيس أحمد الشرع على ثقته ‏بتكليفي بهذه المسؤولية الوطنية، كما أتقدم بالشكر للزميل عبد ‏القادر حصرية على الجهود التي بذلها خلال المرحلة الماضية، ‏وأتمنى له التوفيق في مهامه القادمة، وأشكر كل من شاركني ‏مشاعره، وكل من وضع ثقته بي التي أثمنها كثيراً.

ولفت رسلان إلى حجم التحديات الاقتصادية والمعيشية التي ‏يواجهها السوريون يومياً، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستقوم على ‏العمل الهادئ والمسؤول لإعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي ‏بشكل تدريجي ومستدام بعيداً عن الحلول المؤقتة أو الإجراءات ‏الارتجالية‎.‎

وتابع رسلان: إن ‏الثقة لا تُبنى بالكلمات بل بالفعل والشفافية ‏والنتائج، وهذا ما سنعمل عليه بكل مسؤولية، معرباً عن إيمانه ‏بأن استقرار الاقتصاد السوري مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب ‏تعاون الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص والكفاءات ‏السورية في الداخل والخارج‎.‎

وختم رسلان بالقول: سيُقيَّم عملنا بما يتحقق على أرض الواقع ‏لا بما يُقال في التصريحات، وهذا التزامي منذ اليوم الأول.‎

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم (99) لعام ‌‏2026، القاضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكماً ‏لمصرف سوريا المركزي.