الهند ترفع أسعار الوقود لأول مرة منذ أربع سنوات

نيودلهي-سانا

رفعت شركات الوقود المملوكة للدولة في الهند أسعار البنزين والديزل بمقدار ثلاث روبيات للتر، في أول زيادة من نوعها منذ أربع سنوات، وذلك لتعويض جزء من الخسائر الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية، جراء الحرب في الشرق الأوسط.



ونقلت وكالة رويترز عن تجار قولهم: إن الزيادة تتجاوز ثلاثة بالمئة، في وقت تواجه فيه الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، تداعيات اضطرابات الشحن في مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية _ الإيرانية.

وتعتزم شركات “إنديان أويل كورب” و”هندوستان بتروليوم كورب” و”بهارات بتروليوم كورب” تطبيق الزيادة بشكل متزامن، وهي الشركات التي تسيطر مجتمعة على أكثر من 90 بالمئة من محطات الوقود في الهند.

وبموجب الزيادة الجديدة، ارتفع سعر الديزل في نيودلهي إلى 90.67 روبية للتر، والبنزين إلى 97.77 روبية، مقارنة بـ87.67 و94.77 روبية على التوالي قبل الزيادة.

وتسعى الهند إلى اتخاذ إجراءات تقشفية للحد من استهلاك الوقود وتقليل فاتورة استيراد النفط، وسط مخاوف من استمرار أزمة الطاقة العالمية لفترة طويلة، جراء تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.