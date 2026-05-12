محدّث- انخفاض أسعار الذهب 150 ليرة جديدة في السوق السورية ‏

دمشق-سانا ‏

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الثلاثاء، ‏بمقدار 150 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجله صباح اليوم.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام ‏الذهب عيار 21 قيراطاً بعد ظهر اليوم، 17600 ليرة من العملة الجديدة مبيعاً، ‏و17200 ليرة جديدة شراءً.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، 15100 ليرة جديدة مبيعاً، و14700 ‏ليرة جديدة شراءً.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4666 دولاراً.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على تنظيم قطاع الذهب ‏والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار ‏مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر ‏جمعيات الصاغة في المحافظات.