محدّث- انخفاض أسعار الذهب 150 ليرة جديدة في السوق السورية ‏

دمشق-سانا
انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الثلاثاء، بمقدار 150 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجله صباح اليوم.
وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بعد ظهر اليوم، 17600 ليرة من العملة الجديدة مبيعاً، و17200 ليرة جديدة شراءً.
كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، 15100 ليرة جديدة مبيعاً، و14700 ليرة جديدة شراءً.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4666 دولاراً.
وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.