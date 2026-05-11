واشنطن تعلن عن ضخ كميات من الاحتياطي الإستراتيجي لتهدئة أسواق النفط

واشنطن- سانا

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين عن قرارها إقراض شركات طاقة كميات من النفط الخام من الاحتياطي الإستراتيجي، في محاولة للحد من الارتفاع المتسارع في الأسعار.

وذكرت رويترز أن كمية النفط المخصصة لهذه العملية بلغت 53.3 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الإستراتيجي، مشيرة إلى أن الغرض من تأمين هذه الكمية هو تهدئة أسواق الخام التي شهدت تقلبات حادة وارتفاعاً كبيراً في الأسعار على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لإجراءات سابقة حيث كانت وزارة الطاقة الأمريكية سحبت الشهر الماضي ما يصل إلى 92.5 مليون برميل من الاحتياطي الإستراتيجي للغرض ذاته.

