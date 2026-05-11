ارتفاع أسعار النفط بعد فشل التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ــ الإيرانية

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً جديداً بمقدار ثلاثة دولارات للبرميل عند الفتح اليوم الإثنين، في ظل إخفاق الولايات المتحدة وإيران في التوصل لاتفاق بشأن إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ــ الإيرانية.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 3.21 دولارات أو 3.17 بالمئة لتصل إلى 104.50 دولارات للبرميل.



كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.06 دولارات أو 3.21 بالمئة ليصل إلى 98.48 دولاراً للبرميل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر أمس الأحد أن رد إيران الذي أرسلته عبر الوسيط الباكستاني على المقترحات الأمريكية الخاصة بإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ــ الإيرانية “غير مقبول”.