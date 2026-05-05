النرويج تعيد فتح حقول قديمة للغاز لدعم إمدادات أوروبا

أوسل-سانا

أعلنت وزارة الطاقة النرويجية، اليوم الثلاثاء، موافقتها على إعادة فتح ثلاثة حقول قديمة للغاز في بحر الشمال، على أن تستأنف الإنتاج عام 2028، بهدف دعم إمدادات الغاز الأوروبية، في ظل تفاقم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة فرانس برس، أن إغلاق الحقول الثلاثة “ألبوسكيل” و”فيست إيكوفيسك” و”توميليتن غاما” تم عام 1998، وتقع على بعد أقل من عشرة كيلومترات غرب حقل إيكوفيسك الضخم، وستقوم بتشغيلها شركة “كونوكو فيلبس” الأمريكية باستثمارات تُقدّر بحوالي 19 مليار كرونة نرويجية (حوالي 2 مليار دولار)، على أن يستمر الإنتاج حتى عام 2048.

وتقدّر الاحتياطات القابلة للاستخراج بما يعادل 90 و120 مليون برميل نفط مكافئ، حيث سيتم تصدير الغاز إلى مدينة إمدن الألمانية، بينما تُنقل المكثفات إلى تيسايد في بريطانيا.

وأشار وزير الطاقة النرويجي تيري آسلاند، إلى أن “الإنتاج النرويجي من النفط والغاز يعد مساهمة مهمة في أمن الطاقة في أوروبا”، مؤكداً أن تطوير حقول جديدة يتيح المحافظة على مستويات إمداد كبيرة، وخاصة في ظل النزاعات العالمية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في الشرق الأوسط.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حذرت في التاسع والعشرين من نيسان الماضي، من استمرار التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط لأشهر أو سنوات، موضحة أن أوروبا تخسر 500 مليون يورو يومياً، وذلك بعد مرور شهرين من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ــ الإيرانية.