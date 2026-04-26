تحديد موعد جديد لمعرض الصناعات السورية “سيريكس” في الأردن

دمشق-سانا

أعلنت غرفة صناعة دمشق وريفها اليوم الأحد، عن الموعد الجديد لانطلاق معرض الصناعات السورية “سيريكس”، وذلك خلال الفترة الممتدة من الـ 8 حتى الـ 13 من تموز القادم في العاصمة الأردنية عمان.

ودعت غرفة صناعة دمشق وريفها، عبر قناتها على التلغرام، الشركات الصناعية السورية للمشاركة في المعرض، لترويج وتسويق منتجاتهم في السوق الأردنية، ومن خلاله في الأسواق الإقليمية، وتوسيع قاعدة التصدير وتحفيز النشاط الصناعي وإقامة شراكات تجارية وتصديرية لاستهداف الأسواق العالمية.

وكان مقرراً إقامة معرض “SYRIX AMMAN” للمنتجات السورية، في الـ 21 من أيار المقبل، غير أن الغرفة أعلنت في الـ 13 من نيسان الجاري تأجيل الموعد، حرصاً على توفير الظروف المناسبة لضمان نجاح المعرض، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من تنظيمه، ولا سيما في دعم المنتج السوري، وتعزيز حضوره في الأسواق الخارجية.

وتعمل غرفة صناعة دمشق وريفها على دعم مشاركة الصناعيين في المعارض المحلية والخارجية، بهدف تعزيز حضور المنتج السوري في الأسواق الدولية، ولا سيما في القطاعات الغذائية والصناعات التحويلية، في إطار جهود أوسع لإعادة تنشيط الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات الوطنية.