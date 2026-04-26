تراجع واردات كوريا الجنوبية من النفط والنافثا والهيليوم في آذار وسط تعطل الملاحة في مضيق هرمز

سيئول-سانا

شهدت كوريا الجنوبية تراجعاً في وارداتها من النفط الخام، والنافثا، والهيليوم في آذار الماضي، في ظل استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة يونهاب عن نظام إحصاءات التجارة الكورية التابع للجمعية الكورية للتجارة الدولية، بيانات أظهرت أن إجمالي واردات النفط الخام في آذار 5.95 مليارات دولار، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشكلت واردات النفط من منطقة الشرق الأوسط 63% من إجمالي واردات كوريا الجنوبية، بتراجع قدره 10 نقاط مئوية مقارنة بالعام الماضي، في المقابل تعززت واردات النفط الخام من الولايات المتحدة بنسبة 75.8% لتصل إلى 1.37 مليار دولار.

أما في قطاع النافثا، فتراجعت واردات كوريا الجنوبية من قطر، بنسبة 7.5% لتصل إلى 180 مليون دولار، كذلك انخفضت الواردات من الإمارات والكويت بنسبة 57.5% و48.1% إلى 170 مليون دولار و100 مليون دولار، على التوالي.

وفيما يخص الهيليوم، شهدت واردات كوريا تراجعاً بنسبة 23.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 12.98 مليون دولار في آذار، كما تراجعت الواردات من قطر، بنسبة 30.1% لتصل إلى 6.54 ملايين دولار.

وتتصاعد المخاوف الدولية من تداعيات إغلاق مضيق هرمز، واستمرار القيود على الملاحة في أحد أهم الممرات الحيوية في العالم، ورغم سريان وقف إطلاق النار

لا تزال حالة الغموض تكتنف حركة الملاحة عبر المضيق، إذ أفادت مصادر بأن حجم العبور لا يمثل سوى جزء محدود من عدد السفن التي كانت تمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب.