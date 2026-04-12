وزارة الطاقة السعودية تعلن عودة خط أنابيب شرق-غرب للعمل بكامل طاقته

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الطاقة السعودية اليوم الأحد، عودة خط أنابيب شرق- غرب، للعمل بكامل طاقته بعد تضرره من الاعتداءات الإيرانية على منشآت الطاقة في المملكة مؤخراً.

وذكرت الوزارة في بيان نجاح الجهود التشغيلية والفنية في استعادة طاقة الضخ الكاملة عبر أنابيب شرق- غرب البالغة نحو سبعة ملايين برميل يومياً، واستعادة الكميات المتأثرة من إنتاج حقل منيفة البالغ نحو 300 ألف برميل يومياً، فيما لا تزال الأعمال جارية لاستعادة القدرة الإنتاجية الكاملة في حقل خريص.

وأكدت الوزارة أن التعافي السريع يعكس ما تتمتع به شركة أرامكو ومنظومة الطاقة في المملكة من مرونة تشغيلية عالية وكفاءة في إدارة الأزمات بما يعزز موثوقية الإمدادات واستمرارها للأسواق المحلية والعالمية ويدعم الاقتصاد العالمي.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أعلن، الخميس الماضي، أن الأعطال التشغيلية التي نتجت عن الاستهدافات الأخيرة لمنشآت الطاقة في البلاد، أدت إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية بمقدار 600 ألف برميل يومياً، وذلك بعد تعرض معملي منيفة وخريص لاستهدافين منفصلين بالإضافة إلى فقدان نحو 700 ألف برميل يومياً من كميات الضخ عبر خط أنابيب شرق-غرب، والذي يعد المسار الرئيسي لإمداد الأسواق العالمية في هذه الفترة.