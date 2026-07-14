وزارة النقل توضح إجراءات وشروط المناقصات الخاصة بالمشاريع الطرقية

دمشق-سانا

عقدت وزارة النقل اليوم الثلاثاء مؤتمراً صحفياً لتوضيح إجراءات وشروط المناقصات الخاصة بالمشاريع الطرقية، التي سبق أن أعلنت عنها المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، وذلك في فندق الداما روز بدمشق.

وقال وزير النقل يعرب بدر خلال المؤتمر: أطلقنا 7 إعلانات استدراج عروض داخلية وخارجية لتنفيذ مشاريع استراتيجية لتأهيل شبكة الطرق الدولية في سوريا، ومن ضمنها إعادة تأهيل طريق نصيب–دمشق، دمشق–حمص، حمص–حلب مع وصلة سراقب–إدلب، بما يشكل محور M45 الواصل بين الحدود التركية والأردنية.

وأضاف بدر: أعلنّا أيضاً عن مشروعين لإنشاء فرع ثانٍ لطريق دمشق–تدمر، وطريق تدمر–دير الزور لتحويله إلى طريق مزدوج، وطرحنا إعلانين منفصلين لشركات استشارية دولية للإشراف على تنفيذ مشاريع إعادة التأهيل وإنشاء الفرع الثاني، مبيناً أن هذه المشاريع تهدف للإسراع في تأهيل شبكة الطرق الدولية وربط مختلف المناطق السورية، ونقل الخبرات الهندسية إلى كوادر المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية والجهات السورية المعنية بتنفيذ الطرق.

وأشار الوزير إلى أن استدراج العروض الخارجية يهدف إلى ضمان أعلى المواصفات الفنية والاستفادة من الخبرات العالمية في التنفيذ والإشراف.

من جهته أكد مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار أن المشاريع الجديدة لإعادة تأهيل الطرق ستنقل شبكة الطرق في سوريا إلى مستوى يواكب موقعها الاستراتيجي.

وأوضح نجار أن المهندسين السوريين يمتلكون الكفاءة اللازمة، ومشاريع الطرق المقبلة ستُنفذ بمواصفات تليق بسوريا وتطلعات أبنائها.

يتبع..