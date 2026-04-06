“ايرآسيا” ترفع أسعار التذاكر وتخفض عدد الرحلات

كوالالمبور-سانا

أعلنت شركة (AirAsia) وهي أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في جنوب شرق قارة آسيا اليوم الإثنين، عن خفض عدد الرحلات ورفع ثمن التذاكر للتخفيف من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشركة التي تتخذ من ماليزيا مقرا قولها: إنّها ألغت حتى اليوم حوالى 10 بالمئة من مجمل رحلاتها الجوية.

وأوضح مؤسس الشركة “توني فرنانديز” أنّ ارتفاع الأسعار، حتى في قطاع الرحلات الجوية منخفضة التكلفة، أمر لا يمكن تفاديه، مشيراً إلى أنّ الشركة ستخفض عدد الوجهات “حيث نعتقد أنّنا لا نستطيع تغطية تكلفة الوقود”.

ولا تزال الرحلات الأخرى تسير وفق المخطط له، وخصوصاً تلك المتجهة إلى البحرين التي تشكّل محطة رئيسية في سياق توسيع الشركة شبكتها إلى خارج جنوب شرق آسيا، ومن المقرّر أن تطلق الشركة “المنامة” رسمياً كأول مركز لها في الشرق الأوسط، في حزيران المقبل.

وقامت العديد من شركات الطيران الدولية بزيادة رسوم الوقود منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل- وايران في الـ 28 من شباط الماضي، وفي سياق ردودها، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يعد شرياناً حيوياً لإمدادات الطاقة في العالم، ما تسبب بارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل حاد.