الاقتصاد السورية: حصر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بالجهات الحكومية فقط

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم، قراراً يقضي بحصر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بالجهات الحكومية فقط.

ووفق القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، يُحصر استيراد هذه الأجهزة بالجهات الحكومية، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن هذه الأجهزة يستخدمها البعض في أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب والآثار.

ونص القرار على تعديل أحكام التجارة الخارجية وفقاً لمضمونه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لضبط عمليات التنقيب غير المشروع، عن الآثار التي تؤدي إلى تدمير المواقع الأثرية وتهديد الاقتصاد الوطني.

