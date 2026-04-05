ارتفاع أسعار الذهب 100 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الأحد، بمقدار 100 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر المحدد أمس السبت.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 16650 ليرة من العملة الجديدة مبيعاً، و16300 ليرة جديدة شراءً.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، 14250 ليرة جديدة مبيعاً، و13900 ليرة جديدة شراءً.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم، 4672 دولاراً.

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.