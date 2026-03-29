الثروة السمكية تُعلن عن دورة متكاملة لتفريخ أسماك المياه العذبة

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية عن إطلاق “الدورة المتكاملة لتفريخ أسماك المياه العذبة” بالتعاون مع مديرية زراعة إدلب وكليتي الطب البيطري والهندسة الزراعية، ونقابتي الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين، وبمشاركة “أكساد” في إطار دعم وتطوير قطاع الاستزراع السمكي بالمنطقة.

وأوضحت وزارة الزراعة في بيان أن الدورة تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة في مجال تفريخ أسماك المياه العذبة من خلال برنامج تدريبي متكامل يجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، ويشمل اختيار الأمهات، وتقنيات التفريخ، ورعاية اليرقات، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودته.

ووقعت الهيئة مطلع الشهر الجاري مذكرة تفاهم مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) بهدف تطوير قطاع الثروة السمكية في سوريا، ورفع كفاءة البنية التحتية للإنتاج والاستزراع.

وكانت وزارة الزراعة ركزت في خطتها الخمسية على تحسين واقع الثروة السمكية والتوسع في إنتاج إصبعيات أسماك المياه العذبة، ولاسيما الكارب والمشط، عبر تجهيز المفرخات وتأمين مستلزمات الإنتاج، والتوجه نحو الاستزراع المكثف في الأقفاص العائمة بالسدود، وإحداث مفرخات جديدة، ودعم إنشاء المزارع السمكية ومعامل الأعلاف.