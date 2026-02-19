نقابة الأطباء البيطريين توقع اتفاقية مع الفاو لدعم مربي الثروة الحيوانية

دمشق-سانا

وقعت نقابة الأطباء البيطريين في سوريا اليوم الأربعاء، اتفاقية عمل مشترك مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، بهدف دعم مربي الثروة الحيوانية في عدد من المحافظات السورية.

وتتضمن الاتفاقية التي وقعها نقيب الأطباء البيطريين الدكتور حسين البلان، والممثل القطري بالإنابة في منظمة الـ “الفاو” بيرو توماسو بيري، في مقر النقابة بدمشق، توزيع 3300 طن من الأعلاف لمربي الأغنام والماعز والأبقار في محافظات حماة، وحمص، ودرعا، والقنيطرة، والسويداء، وكذلك توزيع 3000 لتر من مضادات الطفيليات الخارجية على المربين، بهدف تحسين الصحة العامة للثروة الحيوانية ودعم استدامتها.

وأوضح نقيب الأطباء البيطريين في تصريح لمراسل سانا، أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون بين منظمة “الفاو”، وترسيخ دور الأطباء البيطريين في المجتمع من خلال تنفيذ أنشطة توعوية وإرشادية للمستفيدين في مجالات التغذية والتربية الصحية للحيوان، وذلك على هامش تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أنه سيتم اعتماد آلية دقيقة في التوزيع للمربين في المحافظات المستهدفة.

وبين نقيب الأطباء البيطريين أن كل مربٍّ سيحصل على 500 كيلو غرام من الأعلاف، مؤكداً أن عملية التوزيع ستنطلق قريباً بعد الانتهاء من إجراءات التسجيل وتحديد المستفيدين وفق المعايير الموضوعة.

وأكد البلان أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم قطاع الثروة الحيوانية ومساعدة المربين على تجاوز التحديات التي يواجهونها.

وتأتي الاتفاقية في إطار المشاريع التي تعمل عليها المنظمة مع وزارة الزراعة والجهات التابعة لها، في مجال بناء القدرات وتنمية المهارات وتعزيز الحوكمة في القطاع الزراعي ودعم مجالاته، إلى جانب العمل على تأمين اللقاحات اللازمة لضمان حماية الثروة الحيوانية في سوريا.