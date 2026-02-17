الطيران المدني يبحث مع SGS السعودية تطوير خدمات المناولة في المطارات السورية

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، عمر الحصري، مع وفد من شركة SGS السعودية للخدمات الأرضية، برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة محمد بن عبد الكريم مازي، آفاق التعاون المشترك وإمكانية الاستفادة من خبرات الشركة في تطوير خدمات المناولة الأرضية في المطارات السورية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين كفاءة التشغيل وفق المعايير الدولية المعتمدة في المطارات السورية، وقدّم الوفد عرضاً تعريفياً استعرض خلاله نطاق الخدمات الأرضية التي تقدمها SGS في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الأخرى.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي لتعزيز التعاون مع الشركات الإقليمية المتخصصة، والاستفادة من الخبرات الفنية والتشغيلية المتقدمة في مجال خدمات المناولة الأرضية، بما يدعم تطوير البنية التشغيلية للمطارات السورية ورفع جاهزيتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران.

وتُعد شركة SGS من الشركات السعودية الرائدة في مجال خدمات المناولة الأرضية للطائرات والركاب، حيث تعمل في 28 مطاراً داخل المملكة، وتقدم خدماتها لشركات طيران محلية ودولية، تشمل: عمليات الركاب والأمتعة ومراقبة الحمولة وخدمات الساحة والتشغيل وفق أعلى معايير الأداء والسلامة.

