رئيس كازاخستان: 3800 شركة تركية تنشط بنجاح في كازاخستان

أكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري مع أنقرة، مشيراً إلى أن نحو 3800 شركة تركية تنشط بنجاح في بلاده.

ونقلت وكالة الأناضول عن توكاييف قوله اليوم الجمعة خلال الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال التركي الكازاخستاني، التي شارك فيها إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن المنتدى كان مثمراً وشاملاً، وسيسهم في زيادة عدد المشاريع المشتركة بين البلدين.

ودعا توكاييف المستثمرين الأتراك إلى أداء دور أكثر فاعلية في المشاريع الاستراتيجية داخل كازاخستان، مشيراً إلى أن الشركات الكازاخستانية والتركية نفذت حتى الآن 142 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليارات دولار.

وأوضح أن كازاخستان تُعد أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى، لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لبلاده سجل نمواً بنسبة 6.5 بالمئة العام الماضي، متجاوزاً 300 مليار دولار.

وبيّن توكاييف أن بلاده تمثل مركز عبور مهماً بين الصين وأوروبا، وأن 85 بالمئة من حركة نقل البضائع تمر عبر أراضيها، مؤكداً أن الممر الدولي العابر لبحر قزوين المعروف باسم “الممر الأوسط” عزز القدرات اللوجستية لكازاخستان، حيث ارتفع حجم الشحنات عبره خمس مرات خلال السنوات الأخيرة.

ويعتبر الممر الأوسط من بين أهم ثلاثة ممرات للتجارة العالمية انطلاقاً من الصين إلى أوروبا، أولها الممر الشمالي عبر روسيا، والجنوبي عبر إيران، بالإضافة إلى الممر البحري عبر قناة السويس.

ويبلغ طول الممر الأوسط 4 آلاف و256 كلم بين طرق برية وسكك حديدية، إضافة إلى 508 كلم عبر البحر.