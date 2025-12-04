عبر معرض (SOG)… شركات إيطالية وتركية تستعرض حلولاً لرفع كفاءة الطاقة في سوريا

ريف دمشق-سانا

يشهد معرض سوريا الدولي للنفط والغاز والطاقة (SOG) في دمشق مشاركة دولية لافتة تمثلت بمشاركة واسعة لشركات إيطالية وتركية استعرضت الإمكانيات التقنية والخبرات العالمية في مجالات الكهرباء والنفط والغاز في مؤشر يعكس الاهتمام المتزايد بالسوق السورية، وحرصها على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة والبنية التحتية.

حضور الشركات الإيطالية في معرض سوريا الدولي

أوضحت مديرة الوكالة الإيطالية للتجارة الخارجية مارينا سكونيا ميليو والمسؤولة عن لبنان وسوريا وقبرص أن الجناح الإيطالي في المعرض هذا العام يشهد مشاركة سبع شركات إيطالية للمرة الأولى ضمن حضور رسمي، لافتة إلى أن هذه الشركات تُعد من أبرز الفاعلين في قطاع الطاقة، وستعرض خلال أيام المعرض أبرز اختصاصاتها وقدراتها التقنية المتميزة.

في هذا السياق، أكد المدير الإقليمي لشركة أنسالدو إنيرجي (Ansaldo Energia) الإيطالية حسان عبد الحميد والمسؤول عن خدمات ما بعد البيع في سوريا والأردن ولبنان والعراق والكويت وفلسطين في تصريح لـ سانا أن الشركة تعتبر من أبرز المصنعين العالميين لمعدات وأجهزة توليد الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى اهتمامها الكبير بالسوق السورية من خلال المساهمة في إنشاء محطات جديدة بهدف رفع القدرة الإنتاجية ومواجهة النقص في الطاقة الكهربائية.

وأوضح عبد الحميد أن الشركة لديها حضور في السوق السورية عبر محطات عديدة منها محطة “دير علي” الثانية حيث قدمت لها معداتها “توربينات” غازية وبخارية ومولدات كهربائية مصنعة بالكامل من قبل الشركة، وتجري حالياً دراسة للتعاون مع وزارة الطاقة لرفع كفاءة هذه المحطات من خلال توريد القطع الأصلية للوحدات، بما يسهم في تحسين الأداء وتوفير الطاقة بشكل أفضل، وذلك ضمن إطار دعم تطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز التعاون الاقتصادي مع القطاع الكهربائي المحلي.

كما أوضح سامر أسطواني ممثل الشركة الإيطالية (BRG) المتخصصة في قطاع النفط والغاز منذ أكثر من 50 عاماً، والتي تعمل حالياً في العراق والإمارات وعدد من دول الشرق الأوسط أن الشركة تسعى إلى تطوير القطاع وتحسين أداء البنية التحتية للطاقة في سوريا، مؤكداً أن مشاركتهم تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني مع المؤسسات المحلية وفتح آفاق استثمارية مشتركة.

مشاركة تركية مميزة عبر توريد المعدات النفطية والتقنية

وبين مدير شركة (SF&T) التركية لتوريد المعدات النفطية كلاوس درتينبرس أن مشاركة الشركة في المعرض تأتي ضمن مبادرة مدعومة من الدولة التركية في إطار برامج دعم التصدير، مشيراً إلى أن الشركة تعد حالياً الممثل التركي الوحيد في المعرض.

وأوضح درتينبرس أن الهدف من المشاركة هو الاطلاع على واقع السوق السورية التي شهدت تحولات كبيرة خلال الأشهر الماضية، واستكشاف إمكانيات التعاون والمساهمة في دعم المشاريع الجديدة وتطوير القائم منها في قطاع النفط والغاز الذي تمتلك سوريا فيه موارد طبيعية وكوادر مؤهلة.

ولفت إلى أن الشركة لديها القدرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة في السوق السورية التي عانت من عزلة طويلة سواء في مجال صيانة وتأهيل المنشآت القائمة تمهيداً للانتقال إلى مرحلة بناء منشآت جديدة، منوهاً بأهمية المعرض كمنصة للتواصل مع الشركات المحلية والدولية واستكشاف فرص التعاون والاستثمار في قطاع النفط والطاقة في سوريا.

وتأتي هذه المشاركات ضمن جهود تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا والدولتين، واستعراض الإمكانيات التقنية والخبرات العالمية التي تقدمها الشركات في مجالات الكهرباء والنفط والغاز.

وكانت فعاليات معرض سوريا الدولي للنفط والغاز والطاقة (SOG) قد انطلقت أمس بمشاركة 90 شركة محلية وعربية ودولية متخصصة في مجالات النفط والغاز والطاقة والذي تنظمه شركة “نظام” للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الطاقة السورية على أرض مدينة المعارض بدمشق، ويستمر حتى السادس من الشهر الجاري.