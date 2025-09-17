إكثار البذار تستقبل طلبات الراغبين بالتعاقد لإنتاج بذار محاصيل الحبوب والبقوليات

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة لإكثار البذار بدء استقبال طلبات المزارعين الراغبين بالتعاقد معها لإنتاج بذار محاصيل الحبوب والبقوليات (القمح – الشعير – الفول – الحمص – العدس)، وذلك لتنفيذ خطتها الإنتاجية للموسم الزراعي 2025 – 2026، داعيةً إلى مراجعة فروع المؤسسة المتواجدة في محافظات (حلب – إدلب – حماة – حمص – دمشق – درعا – دير الزور).

وأوضح مدير المؤسسة عمار محمد في تصريح لمراسل سانا، أنه يتم العمل سنوياً على وضع الخطط الإنتاجية المطلوبة للمواسم الزراعية، واتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال مديريتي الإنتاج والتسويق لتنفيذ الخطط، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوفير أصناف محسّنة ذات إنتاجية عالية،

وأضاف محمد: إنه سيتم العمل عند استقبال طلبات التعاقد على إجراء كشوفات مسحية على الأراضي التي ستتم زراعة المحاصيل فيها، والتأكد من صلاحيتها ومدى تطابقها مع المواصفات القياسية والمعايير الفنية المحددة من قبل المؤسسة، لضمان إنتاج عال بعيد عن الأمراض والأوبئة.

وكشف مدير المؤسسة أنه سيتم تقديم مكافأة ما بين 20 – 35 % من قيمة المحصول، وذلك وفق السعر المحدد للمزارعين الذين التزموا بالمعايير التي حددتها المؤسسة وشروط استخدامهم للمستلزمات الزراعية الأساسية.