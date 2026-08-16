إصدارات سورية حديثة

دمشق-سانا

تنوّعت الإصدارات الحديثة الصادرة عن دور نشر سورية وعربية بين الرواية وعلم النفس واللسانيات والنقد الأدبي وأدب اليافعين، مقدمةً للقارئ موضوعات تتصل بالحرية والتمرد والموت والتحليل اللغوي وجماليات الشعر.

وتضم هذه الإصدارات رواية مديح الهرب لخليل النعيمي، وكتاب الموت والخلود لكارل غوستاف يونغ بترجمة سلام خير بيك، وعلم اللغة: مستويات التحليل الألسني لبرزو محمود، وأبعاد الشعرية المتمردة لأوس بديعة سبأ، وظواهر أسلوبية وجمالية في الشعر الصوفي لناديا أبو عمشة، إضافة إلى كتاب زهور وورود من بلدي لليافعة بانة عمر عبد الله.

· رواية: مديح الهرب

المؤلف: الروائي السوري خليل النعيمي

دار النشر: نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، 2026

نبذة عن الرواية: توظف الرواية التخييل الذاتي والتأمل الفكري في تناول الواقع المعاصر وأسئلة الحرية والتمرد، متتبعةً شخصية تواجه أشكالاً متعددة من الخضوع والهيمنة، وتحاول الهرب منها فكرياً ونفسياً.

· كتاب: الموت والخلود

المؤلف: عالم النفس والطبيب النفسي السويسري كارل غوستاف يونغ

المترجم: سلام خير بيك

دار النشر: الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، 2026

نبذة عن الكتاب: يتناول الكتاب رؤية يونغ للموت بوصفه ظاهرة نفسية تتصل بالتحول الداخلي وعملية التفرّد، ويعرض أفكاره حول الفناء واللاشعور الجمعي وعلاقة الإنسان بالزمن والمعنى.

· كتاب: علم اللغة: مستويات التحليل الألسني

المؤلف: الباحث والأكاديمي السوري برزو محمود

دار النشر: الزمان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 2026

نبذة عن الكتاب: يقدم الكتاب، المكتوب باللغة الكردية، مدخلاً أكاديمياً إلى علم اللغة، ويتناول ستة مستويات رئيسية في التحليل اللساني، هي الصوتيات، والفونولوجيا، والصرف، والنحو، والدلالة، والتداولية، مستعيناً بأمثلة تطبيقية من اللغتين الكردية والإنكليزية ومراجع علمية باللغة الإنكليزية، كما يسعى إلى إيجاد مقابلات كردية دقيقة للمصطلحات اللسانية وسد جانب من الفجوة الاصطلاحية في هذا المجال.

· كتاب: أبعاد الشعرية المتمردة: مقاربات نقدية في النص الشعري

المؤلف: الكاتب والناقد السوري أوس بديعة سبأ

دار النشر: موزاييك للدراسات والنشر، إسطنبول، 2026

نبذة عن الكتاب: يقدم الكتاب قراءات تحليلية في عدد من المجموعات الشعرية المعاصرة، متناولاً البنى والأساليب الفنية وأنماط الكتابة التي تتجلى فيها شعرية التمرد.

· كتاب: ظواهر أسلوبية وجمالية في الشعر الصوفي

المؤلفة: الباحثة السورية ناديا أبو عمشة

دار النشر: الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 2026

نبذة عن الكتاب: يقدم الكتاب دراسة نقدية تطبيقية في البناء الفني والأبعاد الرمزية للخطاب الشعري الصوفي، ويتناول ما تحمله اللغة والإيقاعات والصور من دلالات جمالية وروحية.

· كتاب: زهور وورود من بلدي

المؤلفة: الكاتبة السورية اليافعة بانة عمر عبد الله

دار النشر: الرموز العربية للنشر والتوزيع، إسطنبول، 2026

نبذة عن الكتاب: يقدم الكتاب نصوصاً ذات طابع أدبي ووطني تستحضر الأرض والحكاية والذاكرة السورية، والكاتبة بانة عمر عبد الله هي بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى سوريا.