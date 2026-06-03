رحلة في السيران الدمشقي في أسبوع التراث اللامادي

دمشق-سانا

سلطت المحاضرة التي ألقاها الباحث في التراث الدمشقي مازن ستوت الضوء على “السيران الدمشقي”، باعتباره إحدى الممارسات الاجتماعية والثقافية التي شكّلت جزءاً أصيلاً من الحياة اليومية في دمشق عبر أجيالٍ متعاقبة، بوصفها تقليداً شعبياً ارتبط بالهوية الدمشقية والذاكرة الجمعية لأهل المدينة.

أماكن السيران الدمشقي

وخلال المحاضرة التي احتضنها المركز الثقافي العربي في أبو رمانة اليوم الأربعاء، عرّف ستوت مفهوم السيران اصطلاحاً بأنه يعني المسير في الأماكن العامة، لافتاً إلى أنه تعمق في دمشق أكثر ليصبح مهرجاناً دخل في جوهر حياة الدمشقيين وذاكرتهم، وله وقعٌ على جميع أفراد الأسرة للترويح عن النفس.

وفيما يخص الأماكن التي يتوجه إليها الدمشقيون، أوضح ستوت أنهم اعتادوا ارتياد بساتين الغوطة الشرقية والغربية ومتنزهات الربوة وقاسيون ووادي بردى وآخر خط المهاجرين والنيربين.

ولم يقتصر السيران الدمشقي وفقاً لستوت على أماكن التنزه فقط، بل بزيارة المواقع الدينية كمسجد الأربعين على سفح قاسيون، والمواقع التراثية كالحمامات، والتي شكلت فضاءات للقاءات العائلية والاجتماعية حيث أسهمت في توطيد أواصر المحبة والتواصل بين أفراد المجتمع، وشكلت في مجموعها الموروث الشعبي الدمشقي اللامادي.

تقاليد السيران الدمشقي

واستعرض ستوت العادات والتقاليد المرتبطة بالسيران، من تبادل الدعوات بين العائلات والجيران، وتحضير المأكولات والأطعمة الشعبية والألعاب الجماعية والفردية، والحزازير ونهفات الأطفال، وصولاً إلى الأغاني والمواويل والدبكات التي رافقت هذه الرحلات.

وبيّن ستوت أن طقوس السيران هذه دخلت في الموسيقا والأغاني الدمشقية القديمة مثل “حلوة القعدة يابنات … أديش هالسيران معبى بالأغاني والحكايات”، مع آلات العود والدربكة، كما فرضت وجودها في الأمثال الشعبية، مثل “بسيران الشام بعمره ماحدا انضام”.

أشكال السيران الدمشقي

وتوقف الباحث عند أنواع السيران وأشكاله وأهمها سيران يوم الجمعة، ومنه ما هو مرتبط بالأعمار كالشباب والمشايخ، ومنه ما هو مرتبط بمناسبات معينة كـ “تكريزة رمضان” وسيران العودة من الحج وغيرها، مؤكداً أن الدمشقيين يعتبرون السيران احتفالية متكاملة تجمع بين الترفيه والتكافل الاجتماعي، وتُعد ممارسة ثقافية متجذرة تعكس علاقة الإنسان الدمشقي بالطبيعة والمكان، وتوثق جانباً مهماً من تفاصيل الحياة والحفاظ على الموروث الشعبي.

السيران جزء من الهوية الثقافية لدمشق



وشدد ستوت على أهمية توثيق هذا الموروث الشعبي والحفاظ عليه بوصفه أحد عناصر التراث اللامادي، والعمل على نقله إلى الأجيال الجديدة، باعتباره جزءاً من الهوية الثقافية لدمشق وذاكرتها الحية.

وخلال المداخلات التي أعقبت المحاضرة، عرّج الباحث في التراث أمين العسكري إلى أن كلمة سيران تركية الأصل، وتشير إلى محورين أولهما محور ترصيع المعادن وثانيهما متعلق بالتراث اللامادي.

من جهته، لفت الباحث محمد دبور إلى أن الشيخ عبد الغني النابلسي أول من ابتكر السيران لتلامذته في القرن 16، فيما أكد مدير المركز عمار بقلة أن عدداً من المناطق التي ذكرتها المحاضرة لم تعد موجودة كأرض كيوان، واستعاض الناس عنها بالتوجه نحو استئجار المزارع.

يُشار إلى أن المحاضرة تندرج في إطار فعاليات أسبوع التراث اللامادي، التي تنظمها وزارة الثقافة.