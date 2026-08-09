من البروكار إلى الخط العربي.. قلعة دمشق تحتفي بالهوية السورية في ‏مهرجان صيفها الأول

دمشق-سانا‏

بين جدرانٍ تروي حكاية التاريخ، وفي قلب قلعة دمشق الأثرية، تحولت ‏أسوار القلعة إلى لوحة حية تجمع بين أصالة الماضي وإبداع الحاضر، ‏مفسحةً المجال أمام المشغولات اليدوية والفنون التشكيلية المعبرة عن الهوية ‏السورية المتجذرة.‏

أصالة البروكار تتماشى مع الموضة الحديثة

في ركن الأزياء، نجح مصمم الأزياء التراثية علاء الطباع في إعادة إحياء ‏الموضة التقليدية بلمسة عصرية، فقدم مجموعة من العباءات التي تدمج بين ‏التصاميم الحديثة والتطريز اليدوي المنفذ على النول، مستخدماً قماش ‏البروكار الدمشقي العريق والمطرز باللؤلؤ والأحجار.

ولم يقتصر المعرض على نمط واحد، بل ضم تصاميم تعكس التنوع ‏الجغرافي السوري والفلسطيني، كاللباس الدمشقي والحوراني والفلسطيني، ‏حيث أكد الطباع أن الأزياء التراثية تشهد عودة قوية واهتماماً لافتاً، خاصة ‏مع إدخال الخط العربي في الملابس اليومية، مشيراً إلى أن المهرجان فتح ‏الباب أيضاً لدعم السيدات اللواتي يعملن من منازلهن في الحرف التقليدية.‏

‏50 لوحة تشكيلية تعانق التاريخ

وعلى جدران القلعة التاريخية، تلاقت الألوان لتضفي سحراً إضافياً على ‏المكان، حيث ضم معرض الفن التشكيلي نحو 50 لوحة زيتية تنتمي لمدارس ‏فنية متنوعة كالواقعية، التعبيرية، والانطباعية. ‏

وأوضحت الفنانة التشكيلية مرام الحمديش (من دار الفنون) أن المعرض ‏يشكل منصة هامة لتعريف الجمهور بتجارب 13 فنانة سورية، يقدمن نتاجاً ‏محلياً غنياً يتناول مواضيع الطبيعة، البورتريه، ولوحات الخيول المستلهمة ‏من التراث، مشيرة إلى الإقبال اللافت من الزوار الذين تفاعلوا مع هذا ‏التنوع البصري.‏

الخط العربي.. نبض الهوية والانتماء

ولم يغب الحرف العربي عن هذه الاحتفالية التراثية، حيث زينت خطوط ‏النسخ، الرقعة، والديواني اللوحات الخشبية والأواني الفخارية. واستعرضت ‏الخطاطة ومدربة الخط العربي أمل نحاس تشكيلة من الأعمال التي تدمج بين ‏الجمال الفني والاستخدام اليومي، لعل أبرزها لوحة حروفية متميزة تجسد ‏خريطة سوريا بتداخل الحروف العربية، إلى جانب عبارات تنبض بالمحبة ‏والتفاؤل بدمشق.‏

وعبرت نحاس عن سعادتها بإقامة المهرجان في موقع تاريخي، لما يمنحه ‏ذلك من قيمة ثقافية وجمالية إضافية، مؤكدة أهمية عودة المهرجانات ‏والفعاليات الثقافية ودورها في دعم الفنانين وتعريف الجمهور بإبداعاتهم.‏

ويربط المهرجان التراث الثقافي غير المادي بتنمية السياحة المحلية، بهدف ‏حماية أقمشة البروكار الدمشقي والحرف التقليدية من الاندثار. كما يدعم ‏الحرفيات اقتصادياً، ويوثق الحركة التشكيلية والخط العربي المدرج على ‏قوائم اليونسكو، موظفاً قلعة دمشق كحاضنة تاريخية للإبداع المعاصر.