الإنسان بين اللون والهندسة… لبنى ياسين تفكك الوجه بوصفه مساحة صراع بصري

دمشق-سانا

في لوحتها “الإنسان بين اللون والهندسة”، تطرح الفنانة التشكيلية لبنى ياسين معالجة بصرية تتجاوز التمثيل التقليدي للوجه، متجهةً نحو بناء تشكيلي يضع الهوية الإنسانية في حالة اختبار.

لا يقدم العمل ملامح بقدر ما يقدّم توتراً، حيث يتشكل الوجه كحقل تتقاطع فيه القوى اللونية مع البنية الهندسية، في محاولة لقراءة الإنسان من الداخل لا من سطحه.

اللون والعين… توتر بصري يختزل الوعي

اللون هنا ليس عنصراً تزيينياً، بل أداة تحليل، فالأحمر يندفع بقوة واضحة، حاملاً طاقة تعبيرية مباشرة، بينما يعمل الأزرق على خلق توازن تأملي يخفف من حدة التوتر، في حين يفتح الأصفر مساحة غير مستقرة تجمع بين الحيوية والقلق، ولا يبدو هذا التوزيع عفوياً، بل يشير إلى وعي بصري يستخدم اللون بوصفه لغة قائمة بذاتها، تتعامل مع الحالة النفسية بقدر ما تتعامل مع الشكل.

العين الزرقاء، في مركز التكوين، تؤدي دوراً يتجاوز موقعها البصري، فهي تبدو أقرب إلى نقطة ارتكاز دلالية داخل العمل، ووجودها يعيد توجيه القراءة من الخارج إلى الداخل، ويحوّل المشاهدة إلى مواجهة، حيث يجد المتلقي نفسه ضمن مجال الرؤية، لا خارجها.

في الخلفية، تتكثف فكرة التوتر بشكل أكثر وضوحاً، المربعات اللونية، رغم بساطتها الشكلية، تُرتب ضمن نظام يوحي بالعشوائية المدروسة، ما يمنح العمل بعداً ذهنياً أقرب إلى استعادة ذاكرة غير مستقرة.

توتر يتشكل… والجمال يولد من الصراع

الناقدة ضحى عبد الرؤوف المل تقرأ هذا الجانب بوصفه تمرداً على السكون، مشيرة في تصريح لـ سانا إلى أن الملمس الخشن يوحي بتعامل مع السطح كمساحة نحت، لا كمسطح للرسم فقط، حيث تتصارع الألوان لتفكيك الفكرة التقليدية للجمال وإعادة صياغتها كحالة متحولة.

هذا التوتر لا يقتصر على الخلفية، بل يمتد إلى التداخل بين الوجوه والأشكال الذي يفتح تساؤلات مباشرة حول طبيعة الهوية، ليعرض العمل حالة إنسان يتشكل من طبقات، ومن تناقضات، ومن انتقال مستمر بين ما هو كائن وما يُفترض أن يكون.

ضمن هذا السياق، تبدو مقاربة لبنى ياسين للجمال بعيدة عن التناظر أو الكمال البصري، أقرب إلى فهمه كحالة ناتجة عن الاحتكاك بين العناصر، والتوتر بين اللون والهندسة لا يُحل، بل يُستثمر، ليبقى العمل مفتوحاً على قراءة مستمرة.

يُذكر أن الفنانة لبنى ياسين شاركت في معرض “stepping stones” في شهر آب 2020، كما شاركت في معرض إلكتروني أقامه المتحف الوطني في الصين عام 2021، تمحور حول العزلة والمقاومة خلال جائحة كورونا.