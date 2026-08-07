المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 7 من آب 2026

دمشق:

1 – عرض مسرحي للأطفال والعائلة بعنوان “السنافر”، تقدمه فرقة عمو سعيد لمسرح الطفل والعائلة، على خشبة مسرح الخيام، الساعة الـ 5:00 عصراً.

2 – عرض فيلم (موانا) المخصص للأطفال، في سينما كندي دمر، الساعة الـ 7:00 مساءً.

3 – برنامج ثقافي وفني منوع يتضمن عروضاً تراثية وفلكلورية ومسرحية إضافة إلى مسابقات شعرية وتفاعلية، في مهرجان صيف سوريا بقلعة دمشق، الساعة الـ 7:00 مساءً.

4 – عرض أفلام “خلي بالك من نفسك، الجواهرجي، سبايدرمان.. يوم جديد تماماً”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 11:00 مساءً.

ريف دمشق:

لقاء سينمائي وحواري يتضمن عرض فيلم “هناك أشياء كثيرة كان يمكن أن يتحدث عنها المرء” لعمر أميرلاي ومناقشة مسرحية لسعد الله ونوس، يقدمه نادي القراءة في بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 5:00 عصراً.

حماة:

1 – عرض مسرحي بعنوان (مقهى الدراويش)، يقدمه المخرج علي عبد الحميد وفرقته المسرحية، في مسرح دار الثقافة بحماة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 – عرض فيلم الدراما والسيرة الذاتية البريطاني”أقسم”، في سينما سلمية الساعة الـ 8:00 مساءً.

طرطوس:

عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “قلباً وقالباً 1” و”الروبوت البري”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والـ 5:15 عصراً.

حلب:

1 – محاضرة بعنوان (الاتجار بالأشخاص.. جريمة خفية تهدد الجميع)، تقدمها المحامية نشمين قوجو، في المنتدى الثقافي بالشيخ مقصود، الساعة الـ 5:00 عصراً.

2 – عرض أفلام: “خلي بالك من نفسك، سبايدرمان.. يوم جديد تماماً، الغرف الخلفية، ولنا في الخيال حب، الجانب الخاطئ من الموت” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:00 مساءً.