أمسيتان شعريتان تحتفيان بتنوّع التجارب العربية على مسرح الدراما في دار الأوبرا

3X2A0741 1 أمسيتان شعريتان تحتفيان بتنوّع التجارب العربية على مسرح الدراما في دار الأوبرا

دمشق-سانا

شهد مسرح الدراما في دار أوبرا دمشق، مساء اليوم الخميس، أمسيتين شعريتين ضمن فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي، بحضور رسمي ودبلوماسي ونخبة من الأدباء والمثقفين والمهتمين بالشعر العربي الذين تابعوا قراءات تنوّعت في موضوعاتها وأساليبها، وعكست ثراء المشهد الشعري العربي وتعدّد رؤاه.

3X2A0713 أمسيتان شعريتان تحتفيان بتنوّع التجارب العربية على مسرح الدراما في دار الأوبرا

وجمعت الأمسية الأولى الشعراء عمار السبئي من اليمن، وابتهال تريتر من السودان، ومحمد العياف العموش من الأردن، ومحمد طارق البغدادي من سوريا، حيث قدّموا قصائد تراوحت بين الوطني والوجداني والغزلي، إلى جانب نصوص احتفت بسوريا واستحضرت معاني النصر والأمل والانتماء.

وتواصلت الفعاليات في الأمسية الثانية بمشاركة الشعراء عمر إدلبي، وجاسر البزور من الأردن، وماجد الأسود، وصفية الدغيم، ومحمد حاج بكري، وصلاح خضر من سوريا، حيث تناولت نصوصهم قضايا الوطن والإنسان، إضافة إلى قصائد وجدانية واجتماعية وغزلية، وسط تفاعل لافت من الحضور مع القراءات التي جمعت بين الأصالة والطرح المعاصر.

وتأتي الأمسيتان ضمن البرنامج الثقافي لمهرجان دمشق الدولي للشعر العربي الذي يضم أمسيات شعرية وندوات فكرية وحوارية ولقاءات أدبية بمشاركة شعراء ونقاد وباحثين من سوريا وعدد من الدول العربية، في إطار الفعاليات التي تقيمها وزارة الثقافة لتعزيز حضور اللغة العربية وتشجيع التبادل الثقافي وإبراز المشهد الشعري العربي.

3X2A0736 أمسيتان شعريتان تحتفيان بتنوّع التجارب العربية على مسرح الدراما في دار الأوبرا
3X2A0698 أمسيتان شعريتان تحتفيان بتنوّع التجارب العربية على مسرح الدراما في دار الأوبرا
3X2A0674 أمسيتان شعريتان تحتفيان بتنوّع التجارب العربية على مسرح الدراما في دار الأوبرا
3X2A0665 أمسيتان شعريتان تحتفيان بتنوّع التجارب العربية على مسرح الدراما في دار الأوبرا
3X2A0621 1 أمسيتان شعريتان تحتفيان بتنوّع التجارب العربية على مسرح الدراما في دار الأوبرا
3X2A0610 1 أمسيتان شعريتان تحتفيان بتنوّع التجارب العربية على مسرح الدراما في دار الأوبرا
3X2A0822 أمسيتان شعريتان تحتفيان بتنوّع التجارب العربية على مسرح الدراما في دار الأوبرا
3X2A0805 أمسيتان شعريتان تحتفيان بتنوّع التجارب العربية على مسرح الدراما في دار الأوبرا
3X2A0766 أمسيتان شعريتان تحتفيان بتنوّع التجارب العربية على مسرح الدراما في دار الأوبرا
3X2A0748 أمسيتان شعريتان تحتفيان بتنوّع التجارب العربية على مسرح الدراما في دار الأوبرا
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