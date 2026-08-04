المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 4 من آب 2026

المفكرة الثقافية 4 المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 4 من آب 2026

دمشق:

1 – محاضرة حول أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل يقدمها الدكتور كفاح أمين، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – صالون الشباب الثقافي، يقدمه الدكتور غدير إسماعيل، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 3:00 ظهراً.

3 – أمسية زجلية بعنوان (ريشة وحي)، يقدمها محمد ناصر الدين ويشارك فيها خزامة الشلبي، ونبيل الطويل، ويوسف قادري، ومحمد يوسف، ومدين رحال، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 5:00 عصراً.

4 – ورشة عمل بعنوان (التثقيف الصحي ومبادئ الإسعافات الأولية)، تقدمها الأستاذتان ريعان سعيد ومنى عرار، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

5 – محاضرة وحفل توقيع كتاب بعنوان (فشل الأمم المتحدة في سوريا)، للدكتور رضوان زيادة، في المكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

6 – أمسية شعرية فراتية بعنوان (بين القصيد والمجرى.. حبر من ماء الفرات)، يقدمها الشعراء: لميس الرحبي، محمود الأحمد، عبد المنعم الجاسم، محمود أبو الواثق، عجيل التركي، وخالد عباس الجيجان، وتديرها فايزة هويدي، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 6:00 مساءً.

7 – محاضرة بعنوان (دمشق في عيون الشعراء)، يقدمها الدكتور أنس تلو، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

8 – ندوة تعريفية بعنوان (لجنة الصلح في حي المزة)، يقدمها أعضاء اللجنة، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

9 – عرض فيلم الأطفال المترجم ”ملكة الثلج 2“ في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 7:00 مساءً.

10 -ملتقى شبابي ثقافي بعنوان (بالعربي في دمشق)، تنظمه مؤسسة شؤون الشباب بالتعاون مع مبادرة “بالعربي”، في خان أسعد باشا العظم، الساعة الـ 7:00 مساءً.

11 – أمسية غنائية ضمن فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي، للفنانة ولاء الجندي برفقة أوركسترا الأوبرا السورية بقيادة المايسترو محمد الأسود، في دار الأوبرا بدمشق، الساعة الـ 8:00 مساءً.

12 – عرض أفلام ” صقر وكناريا، موانا، خلي بالك من نفسك، الغاضب”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:00 مساءً.

ريف دمشق:

1 – محاضرة ثقافية وتوعوية بعنوان (ضربة الشمس والإجهاد الحراري)، يقدمها الكادر الطبي في مستوصف الصحة المدرسية، في قاعة المركز الثقافي العربي بجيرود، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – ندوة طبية بعنوان “حضن دافئ وغذاء متكامل”، بمناسبة اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية في قصر الثقافة بمدينة دوما، الساعة الـ 12:30 ظهراً.

3 – معرض فني بعنوان (بعين مختلفة) لأعمال أطفال قرية ذوي الاحتياجات الخاصة، يقدمه قصر الثقافة بدير عطية بالتعاون مع إدارة القرية، وذلك في قصر الثقافة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حمص:

فعالية ثقافية بعنوان (إليك أبي) بمشاركة مجموعة من الشباب لتقديم إبداعاتهم، في مقر اتحاد الكتاب العرب فرع حمص في شارع الغوطة الرئيسي، الساعة الـ 5:00 عصراً.

حماة:

1 – عرض مسرحية “ديكتاتوريوم” ضمن مهرجان حماة الفرعي من تأليف علي عبد النبي زيدي وإخراج صدر الدين ديب، على مسرح دار الثقافة في حماة، الساعة الـ 6:30 مساءً.

2 – محاضرة بعنوان (مما قرأت: قصص وعبر)، يلقيها الكاتب أدهم شرقاوي، في مدرج مجلس المدينة بحماة، الساعة الـ 8:00 مساءً.

طرطوس:

1 – محاضرة بعنوان (القلب تحت خطر المخدرات)، تقدمها الدكتورة ريهام بشارة، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – أصبوحة شعرية شبابية بعنوان “عزفاً على أوتار الشعر”، بمشاركة المواهب الشابة لؤي خلوف ووجيه إسماعيل، في النافذة الثقافية بتلقمصية، الساعة 10:00 صباحاً.

3 – جلسة قراءة شعرية بعنوان “من شعر سليمان العيسى للأطفال”، بإشراف قسم ثقافة الطفل في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

4 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “طرزان وجين” و”دورا ومدينة الذهب المفقودة”، والفيلم العائلي المترجم “صوت الوحش”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والـ 12:30 ظهراً، والـ 5:15 عصراً.

5 – أصبوحة أدبية يشارك فيها الأدباء الشباب: زهراء حماد، وعلي حاتم سلمون، ورنيم معروف، وماهر زيفا، ومها أحمد، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

6 – أصبوحة شعرية للشعراء غانم بو حمود، وجيهان مصطفى، وألوان عبد الهادي، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

7 – قراءات قصصية، يقدمها الكاتب وجيه حسن، في المركز الثقافي بمشتى الحلو، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

8 – محاضرة توعوية بعنوان (الإنسانية في مواجهة المخدرات والإدمان)، يقدمها فريق الهلال الأحمر العربي السوري، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

9 – قراءات قصصية لليافعين بعنوان (نتاج ورشة السرد)، يقدمها الدكتور محمد الحاج صالح والأستاذة ضحى أحمد، في صالة اتحاد الكتاب العرب فرع طرطوس، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

10 – أمسية أدبية ضمن فعاليات أسبوع الشعر والفنون الأدبية، يقدمها كل من الأستاذين يوسف جندي ومحمود شاهين والدكتورة فاديا سليمان، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 6:00 مساءً.

اللاذقية:

1 – كورال موسيقي تراثي، يقدمه فريق مهارات الحياة، في مدرج المركز الثقافي العربي بعين الشرقية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – محاضرة ثقافية بعنوان «الصورة الفنية في الشعر العربي القديم»، يلقيها الشاعر فيصل صقر، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في بيت ياشوط، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – محاضرة بعنوان (الأدب الثوري) تقدمها الدكتورة سلمى عكو في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

4 – أمسية شعرية يقدمها الشعراء خالد بيطار، وعُلا المصطفى، وأحمد كنعان، في المركز الثقافي العربي بمدينة الحفة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

5 – عرض مسرحي بعنوان (الثقب الضوئي)، يقدمه المخرج قيس زريقة وتأليف مصطفى خليفة، على مسرح دار الثقافة في اللاذقية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حلب:

1 – محاضرة بعنوان (من القراءة إلى صناعة الإنسان)، يلقيها الدكتور أيمن العتوم، في المركز الثقافي بمدينة الباب، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – جلسة مهارات والدية بعنوان (أم واعية… طفل أكثر أماناً)، تقدمها الآنسة فدوى الشهاب، في المركز الثقافي بأعزاز، الساعة الـ 3:00 عصراً.

3 – ندوة بعنوان (من القراءة إلى الكتابة)، يلقيها الشاعر والروائي الدكتور أيمن العتوم، في مدرج النصر بجامعة حلب، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – محاضرة بعنوان “الطب النفسي”، يلقيها الدكتور مصطفى الأشقر، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

5 – عرض أفلام: “خلي بالك من نفسك، سبايدرمان: يوم جديد تماماً، الغرف الخلفية، 72 ساعة، هوس” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:00 مساءً.

دير الزور:

أمسية قصصية يقدمها كل من ليلى العبدالله وشيماء الأحرش ونور محيمد وسلسبيل الجاسم، في المركز الثقافي العربي بدير الزور، الساعة الـ 8:30 مساءً.

الرقة:

1 – محاضرة بعنوان (مشكلات الشباب العربي في ظل الغزو الثقافي في العصر الحديث)، يقدمها الأستاذ محمد إسماعيل الطاهر، في المركز الثقافي بالطبقة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان (المخدرات ومخاطرها على الشباب)، يقدمها المحاضر علي الجلد، في المركز الثقافي العربي بالسبخة، الساعة الـ 6:30 مساءً.

أفراح الكرامة.. مهرجان للفن التشكيلي في جمعية بيت الخط العربي والفنون
إعادة افتتاح جامع النور في قرية تيرمعلة بريف حمص بعد انتهاء أعمال الترميم
الأوديسة لنولان.. ملحمة إغريقية تفتح نقاشاً معاصراً حول حدود الخيال السينمائي
اختتام فعاليات أسبوع صُنّاع التأثير الذي نظمته الغرفة الفتية الدولية في حمص
معرض إبداع امرأة.. حين تتحول الحرفة اليدوية إلى مشروع إنتاجي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك