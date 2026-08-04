المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 4 من آب 2026

دمشق:

1 – محاضرة حول أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل يقدمها الدكتور كفاح أمين، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – صالون الشباب الثقافي، يقدمه الدكتور غدير إسماعيل، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 3:00 ظهراً.

3 – أمسية زجلية بعنوان (ريشة وحي)، يقدمها محمد ناصر الدين ويشارك فيها خزامة الشلبي، ونبيل الطويل، ويوسف قادري، ومحمد يوسف، ومدين رحال، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 5:00 عصراً.

4 – ورشة عمل بعنوان (التثقيف الصحي ومبادئ الإسعافات الأولية)، تقدمها الأستاذتان ريعان سعيد ومنى عرار، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

5 – محاضرة وحفل توقيع كتاب بعنوان (فشل الأمم المتحدة في سوريا)، للدكتور رضوان زيادة، في المكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

6 – أمسية شعرية فراتية بعنوان (بين القصيد والمجرى.. حبر من ماء الفرات)، يقدمها الشعراء: لميس الرحبي، محمود الأحمد، عبد المنعم الجاسم، محمود أبو الواثق، عجيل التركي، وخالد عباس الجيجان، وتديرها فايزة هويدي، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 6:00 مساءً.

7 – محاضرة بعنوان (دمشق في عيون الشعراء)، يقدمها الدكتور أنس تلو، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

8 – ندوة تعريفية بعنوان (لجنة الصلح في حي المزة)، يقدمها أعضاء اللجنة، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

9 – عرض فيلم الأطفال المترجم ”ملكة الثلج 2“ في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 7:00 مساءً.

10 -ملتقى شبابي ثقافي بعنوان (بالعربي في دمشق)، تنظمه مؤسسة شؤون الشباب بالتعاون مع مبادرة “بالعربي”، في خان أسعد باشا العظم، الساعة الـ 7:00 مساءً.

11 – أمسية غنائية ضمن فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي، للفنانة ولاء الجندي برفقة أوركسترا الأوبرا السورية بقيادة المايسترو محمد الأسود، في دار الأوبرا بدمشق، الساعة الـ 8:00 مساءً.

12 – عرض أفلام ” صقر وكناريا، موانا، خلي بالك من نفسك، الغاضب”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:00 مساءً.

ريف دمشق:

1 – محاضرة ثقافية وتوعوية بعنوان (ضربة الشمس والإجهاد الحراري)، يقدمها الكادر الطبي في مستوصف الصحة المدرسية، في قاعة المركز الثقافي العربي بجيرود، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – ندوة طبية بعنوان “حضن دافئ وغذاء متكامل”، بمناسبة اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية في قصر الثقافة بمدينة دوما، الساعة الـ 12:30 ظهراً.

3 – معرض فني بعنوان (بعين مختلفة) لأعمال أطفال قرية ذوي الاحتياجات الخاصة، يقدمه قصر الثقافة بدير عطية بالتعاون مع إدارة القرية، وذلك في قصر الثقافة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حمص:

فعالية ثقافية بعنوان (إليك أبي) بمشاركة مجموعة من الشباب لتقديم إبداعاتهم، في مقر اتحاد الكتاب العرب فرع حمص في شارع الغوطة الرئيسي، الساعة الـ 5:00 عصراً.

حماة:

1 – عرض مسرحية “ديكتاتوريوم” ضمن مهرجان حماة الفرعي من تأليف علي عبد النبي زيدي وإخراج صدر الدين ديب، على مسرح دار الثقافة في حماة، الساعة الـ 6:30 مساءً.

2 – محاضرة بعنوان (مما قرأت: قصص وعبر)، يلقيها الكاتب أدهم شرقاوي، في مدرج مجلس المدينة بحماة، الساعة الـ 8:00 مساءً.

طرطوس:

1 – محاضرة بعنوان (القلب تحت خطر المخدرات)، تقدمها الدكتورة ريهام بشارة، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – أصبوحة شعرية شبابية بعنوان “عزفاً على أوتار الشعر”، بمشاركة المواهب الشابة لؤي خلوف ووجيه إسماعيل، في النافذة الثقافية بتلقمصية، الساعة 10:00 صباحاً.

3 – جلسة قراءة شعرية بعنوان “من شعر سليمان العيسى للأطفال”، بإشراف قسم ثقافة الطفل في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

4 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “طرزان وجين” و”دورا ومدينة الذهب المفقودة”، والفيلم العائلي المترجم “صوت الوحش”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والـ 12:30 ظهراً، والـ 5:15 عصراً.

5 – أصبوحة أدبية يشارك فيها الأدباء الشباب: زهراء حماد، وعلي حاتم سلمون، ورنيم معروف، وماهر زيفا، ومها أحمد، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

6 – أصبوحة شعرية للشعراء غانم بو حمود، وجيهان مصطفى، وألوان عبد الهادي، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

7 – قراءات قصصية، يقدمها الكاتب وجيه حسن، في المركز الثقافي بمشتى الحلو، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

8 – محاضرة توعوية بعنوان (الإنسانية في مواجهة المخدرات والإدمان)، يقدمها فريق الهلال الأحمر العربي السوري، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.



9 – قراءات قصصية لليافعين بعنوان (نتاج ورشة السرد)، يقدمها الدكتور محمد الحاج صالح والأستاذة ضحى أحمد، في صالة اتحاد الكتاب العرب فرع طرطوس، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

10 – أمسية أدبية ضمن فعاليات أسبوع الشعر والفنون الأدبية، يقدمها كل من الأستاذين يوسف جندي ومحمود شاهين والدكتورة فاديا سليمان، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 6:00 مساءً.

اللاذقية:

1 – كورال موسيقي تراثي، يقدمه فريق مهارات الحياة، في مدرج المركز الثقافي العربي بعين الشرقية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – محاضرة ثقافية بعنوان «الصورة الفنية في الشعر العربي القديم»، يلقيها الشاعر فيصل صقر، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في بيت ياشوط، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – محاضرة بعنوان (الأدب الثوري) تقدمها الدكتورة سلمى عكو في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

4 – أمسية شعرية يقدمها الشعراء خالد بيطار، وعُلا المصطفى، وأحمد كنعان، في المركز الثقافي العربي بمدينة الحفة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

5 – عرض مسرحي بعنوان (الثقب الضوئي)، يقدمه المخرج قيس زريقة وتأليف مصطفى خليفة، على مسرح دار الثقافة في اللاذقية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حلب:

1 – محاضرة بعنوان (من القراءة إلى صناعة الإنسان)، يلقيها الدكتور أيمن العتوم، في المركز الثقافي بمدينة الباب، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – جلسة مهارات والدية بعنوان (أم واعية… طفل أكثر أماناً)، تقدمها الآنسة فدوى الشهاب، في المركز الثقافي بأعزاز، الساعة الـ 3:00 عصراً.

3 – ندوة بعنوان (من القراءة إلى الكتابة)، يلقيها الشاعر والروائي الدكتور أيمن العتوم، في مدرج النصر بجامعة حلب، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – محاضرة بعنوان “الطب النفسي”، يلقيها الدكتور مصطفى الأشقر، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

5 – عرض أفلام: “خلي بالك من نفسك، سبايدرمان: يوم جديد تماماً، الغرف الخلفية، 72 ساعة، هوس” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:00 مساءً.

دير الزور:

أمسية قصصية يقدمها كل من ليلى العبدالله وشيماء الأحرش ونور محيمد وسلسبيل الجاسم، في المركز الثقافي العربي بدير الزور، الساعة الـ 8:30 مساءً.

الرقة:

1 – محاضرة بعنوان (مشكلات الشباب العربي في ظل الغزو الثقافي في العصر الحديث)، يقدمها الأستاذ محمد إسماعيل الطاهر، في المركز الثقافي بالطبقة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان (المخدرات ومخاطرها على الشباب)، يقدمها المحاضر علي الجلد، في المركز الثقافي العربي بالسبخة، الساعة الـ 6:30 مساءً.