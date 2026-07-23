محاضرة تستعيد جهود الشيخ عبد الكريم الرفاعي الإصلاحية ومسيرته التربوية في دمشق

دمشق-سانا

قدّم المركز الثقافي العربي في العدوي مساء اليوم الخميس محاضرة بعنوان “العلامة المربي الشيخ عبد الكريم الرفاعي ‏وجوانب من جهوده الإصلاحية”، ألقاها الباحث سارية فايز عجلوني ضمن فعاليات سلسلة الشام حاضنة اللغة العربية، ‏مستحضراً سيرة عالم جعل من العلم والتربية والدعوة منهجاً لإصلاح الإنسان وخدمة المجتمع.‏

سيرة عالم أضاء دروب الأجيال

وتناول المحاضر أبرز محطات حياة الشيخ عبد الكريم الرفاعي، منذ نشأته في حي قبر عاتكة بدمشق وتتلمذه على يد كبار ‏علماء الشام، وصولاً إلى تجربته في التعليم والتدريس، وما تركه من أثر تربوي امتد إلى أجيال من طلاب العلم.‏

كما عرض جوانب من شخصيته الإنسانية، وما عُرف عنه من تواضع ورفق وحسن تعامل، وابتعاده عن المديح، مؤكداً ‏ضعف الإنسان أمام فضل الله، ومحذّراً طلابه من العجب والغرور.‏

وأشار عجلوني إلى أن الشيخ ربط بين العلم والعمل، ورأى أن المعرفة لا تكتمل من دون أثر عملي وسلوك أخلاقي، ‏موضحاً رؤيته للتصوف بوصفه تزكية للنفس وتهذيباً للسلوك وارتباطاً بالذكر والعمل بعيداً عن المظاهر الشكلية.‏

الشباب والقرآن في مشروعه الإصلاحي

وبيّن المحاضر أن الشيخ أولى الشباب عناية خاصة، وفتح لهم أبواب الحوار، وشجعهم على طرح الأسئلة ومعالجة ‏الشبهات، واستقطبهم إلى المساجد عبر دروس تجمع بين المواد المدرسية والعلوم الشرعية، مع توفير بيئة رحبة للأطفال ‏تراعي أعمارهم وتشجعهم على الارتباط بالمسجد.‏

كما تناول جهوده في النهضة القرآنية وتشجيع حفظ القرآن وإجازة القرّاء، إلى جانب تأسيس الجمعيات الخيرية ومساعدة ‏المحتاجين، مؤكداً أن مشروعه الإصلاحي جمع بين التعليم والتربية والدعوة والعمل الاجتماعي.‏

القدوة الصالحة جوهر الدعوة

وأعرب مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي، في تصريح لـ مراسل سانا، عن تقديره ‏للمحاضرة، معتبراً أن الحديث عن الشيخ عبد الكريم الرفاعي هو استحضار لنموذج من الدعوة إلى الله عز وجل من خلال ‏أفعال الرجال والقدوة الصالحة، مؤكداً أن الدعوة لا تقوم على الكلام وحده، وإنما تتجسد في سلوك الإنسان وعمله وأخلاقه ‏وأثره في الناس، لافتاً إلى أن سيرة الشيخ تمثل نموذجاً للداعية الذي جمع بين العلم والعمل، وترك أثراً في أجيال من الشباب ‏من خلال حضوره الإنساني والتربوي.‏

وتأتي المحاضرة ضمن نشاطات وزارة الثقافة الهادفة إلى التعريف بأعلام دمشق وشخصياتها العلمية والدينية والتربوية، ‏وتسليط الضوء على تجاربهم وإسهاماتهم، وإحياء الذاكرة الثقافية المرتبطة بتاريخ المدينة ومجتمعها.‏