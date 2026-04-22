حضور سوري لافت في مهرجان Global Festival 2026 بجامعة تشوكوروفا بتركيا

أنقرة-سانا

سجلت سوريا حضوراً لافتاً في فعاليات مهرجان Global Festival 2026، الذي استضافته جامعة “تشوكوروفا” بمدينة أضنة جنوبي تركيا، بمشاركة وفود من نحو 65 دولة.

وتضمّنت المشاركة، التي نظمها الاتحاد العام لطلبة سوريا – فرع أضنة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة التركية، عرضاً متكاملاً للموروث الحضاري السوري، شمل المأكولات الشعبية والأزياء التقليدية، إلى جانب فقرات موسيقية حية لاقت تفاعلاً كبيراً من جمهور المهرجان.

أهداف المشاركة السورية

وفي تصريح لـ سانا، أكد فاتح صيداوي، أحد منظمي الفعالية، أن الهدف من المشاركة تعريف الوفود الدولية بالتراث السوري العريق، مشيراً إلى أن الخيمة السورية شهدت هذا العام إقبالاً كبيراً مقارنةً ببقية الأجنحة، حيث أبدى الزوار إعجاباً لافتاً بمعروضاتها التي تليق بالمكانة الثقافية السورية.

بدوره، أثنى الطالب اليمني أحمد، خلال زيارته الخيمة السورية، على جهود الطلبة السوريين، معتبراً أن تميّزها وتصدرها الأجنحةَ الأكثر إقبالاً، يعكسان سعي الشباب السوري الدائم نحو الإبداع والريادة وتقديم أفضل صورة عن هويتهم الوطنية.

الثقافة في سياقها الحضاري

تأتي هذه المشاركة، وفقاً للمنظمين، كمنصة لتقديم الثقافة السورية ضمن سياقها الإنساني والحضاري، وإبرازها كجسر للتواصل بين الشعوب، كما يسهم المهرجان في تعزيز التفاهم الثقافي بين الشباب من مختلف الجنسيات، مانحاً إياهم فرصة للتعبير عن هويتهم الوطنية ضمن إطار دولي جامع يعزز قيم الحوار والتبادل الثقافي.

نيويورك تايمز: نظام الأسد أخفى جرائمه وأدلة قتله عشرات آلاف السوريين
تعاون سوري–ألماني لتطوير آليات تقييم الطرق وتحسين أولويات الصيانة
بمناسبة ذكرى التحرير ..إعلان نتائج المسابقة الشعرية في درعا
ندوة في المركز الثقافي العربي بإزرع في درعا حول تاريخ المسرح السوري وتحدياته الراهنة
تحديات الترجمة في سوريا وآفاق تطويرها بين إرث الإقصاء وتحديات الانفتاح
