الطوابع السورية الجديدة.. كتابة الذاكرة الوطنية بلغة الصورة والرمز

دمشق-سانا

بين رسالة بريدية تعبر الحدود، وقطعة ورق لا تتجاوز بضعة سنتيمترات، تختزن الطوابع البريدية ذاكرة وطن وتروي جانباً من تاريخه.

ومع إصدار المؤسسة العامة للبريد مجموعتها الجديدة من الطوابع التذكارية في حزيران 2026، لم تعد هذه الإصدارات مجرد وسيلة للمعاملات البريدية، بل جسر يربط بين محطات عاشها السوريون خلال سنوات الثورة والتحرير، وبين مرحلة جديدة تسعى إلى توثيقها بلغة الصورة والرمز، عبر هوية بصرية تعكس ملامح سوريا المتجددة.

هوية بصرية… ورسائل تتجاوز حدود البريد

يشكل إصدار الطوابع البريدية الجديدة محطة مهمة في مسار تطوير الهوية البصرية للمؤسسات العامة، باعتبار الطابع البريدي وثيقة وطنية مصغرة تحمل أبعاداً تاريخية وثقافية وفنية، وتعكس التحولات التي شهدتها سوريا منذ انطلاق الثورة وحتى التحرير، كما تقدم للعالم صورة بصرية عن هوية البلاد وتاريخها.

وفي تصريح لـ سانا، يوضح أمين سر نادي الطوابع السوري نعمان سروجي أن الإصدارات الجديدة توثق المناسبات والمحطات الوطنية من خلال تصميمات حديثة تجمع بين البعد الجمالي والدقة الفنية، لتؤكد حضور الطابع البريدي بوصفه سفيراً ثقافياً يعبر الحدود، وينقل ملامح الهوية السورية إلى المحافل البريدية الدولية.

حين تتحول الصورة إلى وثيقة تاريخية

تستمد الطوابع الجديدة قيمتها من قدرتها على اختزال أحداث مفصلية في صورة واحدة تحمل دلالات تتجاوز الكلمات.

ويشير سروجي إلى أن كل طابع يوثق حدثاً بارزاً من مسيرة الثورة السورية حتى التحرير، فصورة الساعة في محافظة إدلب ترمز إلى لحظة سقوط رأس النظام البائد، فيما يستحضر الجامع العمري في درعا بداية الحراك الشعبي وانتشاره في المحافظات السورية، بينما يجسد طابع كسر قيود سجن صيدنايا نهاية أحد أكثر رموز القمع حضوراً في الذاكرة السورية.

وتتحول هذه الصور إلى سجل بصري يحفظ للأجيال المقبلة ملامح مرحلة مفصلية من تاريخ البلاد، لتغدو الطوابع وثائق تاريخية مصغرة بقدر ما هي أعمال فنية تحمل رسائلها بلغة الرمز.

الخط واللون… ملامح هوية بصرية جديدة

لا يقتصر التجديد على اختيار الموضوعات، بل يشمل اللغة البصرية للطوابع أيضاً، إذ اعتمدت التصميمات توظيف الخط العربي والألوان والرموز المستوحاة من البيئة والتراث السوري، في محاولة لتقديم هوية بصرية حديثة تجمع بين الأصالة وروح المرحلة الجديدة.

ويرى سروجي أن هذه العناصر الجمالية تمنح الطابع قيمة تتجاوز شكله الصغير، ليصبح نافذة تعكس خصوصية الثقافة السورية وتنوعها، وتسهم في تعزيز حضورها في المعارض والمناسبات البريدية الإقليمية والدولية.

ذاكرة وطن… وهواية تتجدد

لا تخدم هذه الإصدارات المؤسسات البريدية وحدها، بل تعيد أيضاً الاهتمام بهواية جمع الطوابع، التي تعد من الهوايات الثقافية والمعرفية ذات الانتشار العالمي.

وتعبر طالبة الماجستير في التراث الشعبي والهاوية أسماء زياد إسماعيل عن سعادتها بإصدارات المؤسسة العامة للبريد، معتبرةً أنها تمثل الثورة والشعب بعيداً عن الصورة النمطية التي ارتبطت بالعمل المؤسساتي في السابق، كما تضيف قيمة جديدة لهواة جمع الطوابع بما تحمله من دلالات تاريخية ووطنية.

ويؤكد سروجي أن الإصدارات الجديدة تأتي ضمن رؤية تستهدف المحافظة على الإرث البريدي السوري وتطويره بما يواكب المتغيرات، مع الاستمرار في إصدار طوابع توثق أبرز المناسبات الوطنية والثقافية، وإتاحتها لهواة جمع الطوابع والمواطنين عبر المراكز البريدية في المحافظات.

سفير ثقافي في زمن الاتصال الرقمي

رغم التطور المتسارع في وسائل الاتصال الرقمية، لا يزال الطابع البريدي يحتفظ بقيمته بوصفه أحد أبرز الرموز السيادية للدول، لما يحمله من أبعاد توثيقية وثقافية وفنية، إضافة إلى دوره في تقديم صورة حضارية عن الوطن أمام العالم.

وتبدو إصدارات الطوابع الجديدة محاولة لتوثيق مرحلة وطنية بلغة الفن، وتحويل الصورة الصغيرة إلى ذاكرة بصرية باقية، تؤكد أن الطابع مكانه ليس على الرسائل والوثائق فحسب، بل ينقل أيضاً حكاية شعب وهوية وطن.