المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 25 من حزيران 2026

دمشق:

1 – افتتاح أيام صحة دمشق العلمية لطب الأسنان 2026، في مدرج كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – محاضرة طبية بعنوان “العلاج الفيزيائي في عصر الرقمنة: كيف نحمي الجيل الناشئ من آلام التكنولوجيا؟”، تقدمها الدكتورة آية القادري في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 3:00 عصراً.

3 – محاضرة بعنوان “أهمية القراءة”، يقدمها الأستاذ محمد نزار زرزور في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 3:00 عصراً.

4 – عرض فيلمي الأطفال “زوتوبيا” و”الروبوت البري” في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4:00 عصراً، والـ 6:00 مساءً.

5 – محاضرة بعنوان “الشيخ علي الدقر وجهوده الدعوية” يقدمها الأستاذ سارية العجلوني في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5:00 عصراً.

6 – محاضرة بعنوان “السلم الأهلي” يلقيها الأستاذ مشعل العدوي في قاعة المحاضرات بالمكتبة الوطنية السورية، (ساحة الأمويين)، الساعة الـ 5:00 عصراً.

7 – عرض مسرحي بعنوان “ما بين”، يقدمه طلاب السنة الثالثة بقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، في استوديو أسعد فضة الساعة الـ 5:00 عصراً.

8 – عرض مسرحي بعنوان “الأقوى”، يقدمه طلاب السنة الثالثة بقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، في استوديو أسعد فضة الساعة الـ 5:00 عصراً.

9 – محاضرة بعنوان “وراء كل سلوك قصة”، تقدمها الدكتورة ميسم الحلبي في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 5:00 عصراً.

10 – محاضرة بعنوان “بردى وتحديات البقاء” في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، يشارك فيها المهندسون خالد الفحام، ماجدة سكر، وأحمد قويدر، الساعة الـ 5:30 عصراً.

11 – محاضرة توعوية بعنوان “كيف تستثمر إجازتك …. لما فيه سعادتك؟” يلقيها الأستاذ حمزة الحمزاوي في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

12 – ندوة علمية وثقافية بعنوان “العمارة بشكل مختلف”، يقدمها الأستاذ نبيل تلو في مقر الجمعية الجغرافية السورية ببناء المدرسة الحافظية الأثرية في ساحة الميسات، الساعة الـ 6:00 مساءً.

13 – حفل فني للمطرب اللبناني جورج نعمة في دار الأوبرا، الساعة الـ 7:00 مساءً.

14 – عرض أفلام “صقر كناريا، حكاية لعبة 5، سفن دوجز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – محاضرة تراثية بعنوان “صناعة الأغباني في عروس الغوطة الشرقية مدينة دوما”، يقدمها الأستاذ أحمد برهوم في المركز الثقافي بجديدة عرطوز، الساعة الـ 5:00 عصراً.

2 – محاضرة بعنوان “الإنسان بين الفكر والشعور: من يقود من؟”، تقدمها الأستاذة سلوى إبراهيم عرنوس في المركز الثقافي العربي بالتل، الساعة الـ 5:30 عصراً.

3 – ورشة حوارية بعنوان “حوار مفتوح حول المشكلات النفسية والاجتماعية وسبل حلها” يُقدمها الدكتور غسان الزحيلي في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – محاضرة بعنوان “كيف تجد عملاً مجزياً” للتعريف بآلية استخدام منصة لينكدإن لإيجاد فرص عمل مع الشركات الأجنبية، يقدمها الأستاذ نبيل البرادعي في المركز الثقافي العربي بيبرود، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حمص:

1 – محاضرة قانونية بعنوان “إثبات الزواج والنسب وفق القوانين النافذة” يقدمها الأستاذ فادي محمد الحسين في المركز الثقافي بتلكلخ، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان “المسرح القديم والمسرح الفلكلوري”، يقدمها الأستاذ جعفر المحمد في المركز الثقافي بالمخرم، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – عرض مسرحي للأطفال وذويهم بعنوان “رحلة الحظ”، تقدمه فرقة كنيسة مار أفرام السرياني من تأليف نور الدين الهاشمي وإخراج أفرام دافيد، في قصر الثقافة بحمص الساعة 6:00 مساء.

طرطوس:

1 – محاضرة إرشادية زراعية بعنوان “الآفات الحشرية والأمراض المنتشرة بين الأشجار المثمرة وطرق معالجتها”، تقدمها المهندسة غمار صبح في المركز الثقافي العربي بالدريكيش، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – جلسة قراءة بعنوان “قصص مختارة من مكتبة الأطفال” يُشرف عليها قسم ثقافة الطفل في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

3 – عرض أفلام الأطفال “هجرة”، و”علاء الدين” في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والـ 12:30 ظهراً.

4 – عرض الفيلم الوثائقي “طوفان في بلاد البعث” إخراج عمر أميرلاي، في صالة سينما كندي طرطوس، الساعة الـ 5:15 عصراً.

5 – حفل تكريم حجاج بيت الله الحرام في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 5:30 عصراً.

اللاذقية:

نشاط تفاعلي بعنوان “مرحباً بالصيف” تُقدمه فاطمة محمود وثناء دويري في مكتبة الطفل بالمركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

حلب:

1 – جلسة توعية قانونية تهدف إلى نشر المعرفة القانونية وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات لدى الفرد والمجتمع، تقيمها مديرية الثقافة في حلب بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري في المركز الثقافي بجنديرس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – ورشة عمل فنية بعنوان “فن التلبيد بالإبرة” في منارة حلب القديمة بحي الفرافرة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

3 – جلسة حوارية بعنوان “حقوق المرأة السورية ودورها في صياغة مستقبل البلاد” تلقيها الأستاذة ندى الخش وتديرها الدكتورة بتول دراو في جمعية كفاف بحي محطة بغداد في حلب، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – محاضرة بعنوان “بداية أخرى”، يقدمها الدكاترة أحمد بشير سيف الدين، ورامي حيزان، والشيخ محمد كحاط في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

5 – جلسة ثقافية توعوية تهدف إلى التعريف بالمركز الثقافي ودور الشباب في تفعيل حركته ومفهوم الثقافة وأهميتها في نهوض المجتمع، يقدمها الأستاذان أنس المحمد وخليل المنصور في صالة فراس بجانب مسجد البيان في دير حافر، الساعة الـ 8:00 مساءً.

6 – عرض أفلام “مياه عميقة، حقيبة الرأس، إكس مراتي، مياه عميقة، سفن دوجز، حكاية لعبة، الكراش”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:00مساءً.

دير الزور:

ورشة مكثفة لتعليم بحور الشعر للشباب والمواهب الأدبية، يقدمها الشاعر معاوية العيسى في المركز الثقافي العربي بدير الزور، الساعة الـ 5:00 عصراً.