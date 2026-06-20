“سوق الأحد”.. إصدار رقمي جديد يوثق وجع السوريين وذاكرتهم

دمشق-سانا

أصدرت منصة “ألف ياء” كتاب “سوق الأحد” للشاعر السوري حسين جرود بصيغة رقمية، ضمن مشروعها الهادف إلى إتاحة الأعمال الشعرية أمام القراء في حلة جديدة.

يعد الكتاب من أكثر أعمال جرود خصوصية، إذ يوثق جانباً من التحولات الاجتماعية والإنسانية التي عاشها السوريون خلال سنوات الثورة وما طالهم من حصار وانهيار اقتصادي، عبر نصوص تمزج بين التأمل والسخرية والأسئلة الوجودية.

السوق مرآة للإنسان المعاصر

تفتح المجموعة فضاءً شعرياً واسعاً للتأمل في أحوال الإنسان المعاصر وما يحيط به من اغتراب وخيبات وأحلام مؤجلة، ويستثمر جرود رمز “السوق” بوصفه مكاناً تتقاطع فيه الحكايات والأصوات والمصائر المختلفة، ليقدم رؤية تنطلق من تفاصيل الحياة اليومية نحو أسئلة فكرية وإنسانية أوسع.

وتتميز “سوق الأحد” بتنوعها الفني، إذ تجمع بين القصيدة الحرة وقصيدة النثر والشذرات الشعرية القصيرة، في تجربة تمنح النصوص مساحة للتجريب والانفتاح على أشكال تعبير متعددة، ويتجلى ذلك في الانتقال بين المقاطع ذات النفس السردي والتأملي، والنصوص المكثفة القريبة من الهايكو أو الومضة الشعرية، بما يضفي على المجموعة إيقاعاً متجدداً.

وعلى مستوى اللغة، تجمع النصوص بين العفوية والعمق الرمزي، وتزخر بصور شعرية ومفارقات تمزج بين السخرية والألم، وتحضر فيها نظرة نقدية إلى الواقع الاجتماعي والسياسي والإنساني من خلال موضوعات الهوية والمنفى والحرب والعزلة، من دون أن تغفل التفاصيل اليومية والهواجس الفردية.

العمل الأقرب إلى تجربتي الشخصية

وأكد حسين جرود في تصريح لـ سانا الثقافية، أن “سوق الأحد” يحتل مكانة خاصة في تجربته الأدبية، معتبراً أنه العمل الأقرب إلى صوته الشخصي والأكثر تعبيراً عن تجربته الذاتية.

وأوضح جرود أن أهمية الكتاب لا تنبع من قيمته الفنية فحسب، بل من كونه يوثق مرحلة قاسية من تاريخ السوريين تمثلت في سنوات الحصار والانهيار الاقتصادي وتدهور قيمة العملة، التي يراها من أكثر الفترات قتامة في الذاكرة المعاصرة.

وأضاف: “يعد هذا الكتاب من الأعمال النادرة في مسيرتي التي أتحدث فيها عن حياتي وتجربتي بصورة مباشرة، بعيداً عن الأقنعة الرمزية والشخصيات المتخيلة التي حضرت في بعض أعمالي الأخرى”.

وعن تعاونه مع منصة “ألف ياء”، أشار جرود إلى أن المشروع يمثل فرصة لإصدار أعماله ضمن سلسلة ذات رؤية فنية جديدة، موضحاً أن الإصدارات الرقمية تضمنت تعديلات في ترتيب بعض القصائد أو نقل نصوص من مجموعة شعرية إلى أخرى، من دون أي تغيير في النصوص الأصلية.

وفي قراءة للمجموعة، رأى الكاتب علي شمس الدين أن جرود يرصد لحظته الشعرية من قلب مكان مثقل بالخراب، في مناخ يلتقط هشاشة الواقع وتوتراته وتحولاته المستمرة، وأشار إلى أن الشاعر يعيد تشكيل تفاصيل المكان اليومية داخل شبكة لغوية تستثمر الهامشي والعابر، لتنتج نصوصاً تعكس تحولات الإنسان والمكان في آن واحد.

نبذة عن المؤلف

حسين جرود شاعر وكاتب سوري صدرت له أعمال شعرية وسردية عدة، من بينها “فلسفة القاع”، و”المجموعة الناقصة”، و”الكتاب رقم صفر”، و”سمكة في الماء”، إضافة إلى رواية “نجم وسارة”.



ويأتي صدور “سوق الأحد” محطة جديدة في مشروعه الأدبي، وعملاً يراهن على الحرية الإبداعية والانفتاح على أشكال التعبير المختلفة، مع توثيق جانب من التجربة السورية خلال السنوات الماضية.