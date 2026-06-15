المدرسة الشامية البرانية.. صرح علمي يوثق ازدهار دمشق ودور المرأة في العصر الأيوبي

دمشق-سانا

بعد أكثر من ثمانية قرون على تأسيسها، لا تزال المدرسة الشامية البرانية في حي سوق ساروجة بدمشق تروي قصة امرأة اختارت أن تجعل من العلم وقفاً باقياً للأجيال.

الصرح الذي أنشأته الخاتون فاطمة بنت نجم الدين أيوب، الشهيرة بلقب “ست الشام”، شقيقة القائد صلاح الدين الأيوبي، لم يكن مجرد مدرسة للفقه، بل أحد أبرز المعالم العلمية والعمرانية التي جسدت ازدهار الحركة العلمية في دمشق خلال العصر الأيوبي.

أميرة جعلت الوقف طريقاً للخلود

تذكر المصادر التاريخية أن ست الشام كانت من أبرز نساء البيت الأيوبي تأثيراً في الحياة العلمية والاجتماعية بدمشق، وقد اشتهرت بدعم العلماء والفقهاء والإنفاق على المؤسسات التعليمية، ويشير الباحث عبد الرزاق معاذ في دراسته “إسهام المرأة في العمارة بدمشق خلال العصر الأيوبي” إلى أن منشآتها العمرانية شكلت نموذجاً بارزاً لمساهمة المرأة الأيوبية في رعاية الحركة العلمية والثقافية، حيث ارتبط اسمها بعدد من المؤسسات الوقفية التي استمرت في أداء دورها لعقود طويلة بعد وفاتها.

دمشق.. مدينة العلم والمدارس

جاء تأسيس المدرسة الشامية في مرحلة شهدت ازدهاراً علمياً وعمرانياً واسعاً، حيث تنافست الأسر الحاكمة والعلماء ووجوه المجتمع على إنشاء المدارس والمساجد والبيمارستانات والأوقاف.

ويذكر عبد القادر النعيمي في كتابه “الدارس في تاريخ المدارس” أن المدرسة الشامية كانت من أكبر مدارس دمشق وأكثرها أوقافاً، واستقطبت أعداداً كبيرة من العلماء والمدرسين والطلاب، ما جعلها إحدى أبرز المؤسسات العلمية في العصر الأيوبي.

وتتألف المدرسة من فسحة سماوية مستطيلة تحيط بها أروقة تقوم على أقواس من الأبلق، وتتوزع حولها المرافق الرئيسة للمبنى، ومنها المصلى وقاعة الدفن والحوض المائي، ويعد المصلى من أبرز العناصر المعمارية فيها، إذ يتميز بمدخل مؤلف من بوابة رئيسة تتوسط بوابتين أصغر تعلوها نوافذ محمولة على أقواس، فيما لا تزال الزخارف الجصية المخرمة والملونة التي تغطي أجزاء من جدرانه وقبوته شاهدة على المستوى الفني الذي بلغته العمارة الأيوبية في دمشق.

وفي دراسة للباحث الراحل عماد الأرمشي حول المدرسة الشامية الكبرى البرانية، أشار إلى أن مئذنتها الواقعة في الزاوية الشرقية تُعد من أبرز عناصرها المعمارية، وهي ذات جذع حجري مربع بسيط ينسجم مع الطابع الأيوبي، تعلوه شرفة خشبية وتتوجها قمة حجرية تضم أربع فتحات وهلالاً مغلقاً.

من أكبر مدارس دمشق ومركز للعلم والفقه

حظيت المدرسة الشامية البرانية بمكانة مرموقة بين مدارس دمشق، واستقطبت كبار العلماء والفقهاء على مدى قرون، وقد ذكر العلامة الشيخ عبد القادر بدران في كتابه “منادمة الأطلال ومسامرة الخيال” أن المدرسة كانت كبيرة الحجم وعظيمة الشأن، مرجحاً أن القسم القائم اليوم لا يمثل كامل بنائها الأصلي.

احتضنت المدرسة نخبة من العلماء الذين تولوا التدريس فيها، وكان من بينهم الإمام ابن الصلاح وشمس الدين الأعرج وشمس الدين المقدسي.

ويورد المؤرخ أبو شامة أن أول من تولى التدريس فيها الإمام ابن الصلاح، أحد أبرز علماء الحديث والفقه في القرن السابع الهجري، قبل أن يتعاقب عليها عدد كبير من العلماء الذين أسهموا في ترسيخ مكانتها العلمية.

كما شكلت المدرسة مركزاً مهماً لتدريس الفقه الشافعي وعلوم الشريعة، وأسهمت في تخريج أجيال من العلماء والفقهاء الذين كان لهم حضور بارز في الحياة العلمية بدمشق.

شاهد على ازدهار دمشق العلمي

يعكس ازدهار المدرسة الشامية جانباً من المكانة العلمية التي تمتعت بها دمشق في العصر الأيوبي، وهي المكانة التي لفتت أنظار الرحالة والمؤرخين، فقد أبدى الرحالة الأندلسي ابن جبير، خلال زيارته المدينة أواخر القرن السادس الهجري، إعجابه بكثرة مدارسها وأوقافها ومؤسساتها العلمية، واصفاً دمشق بأنها من أعظم حواضر العلم في المشرق الإسلامي آنذاك.

ولا تزال المدرسة الشامية البرانية تحتفظ بقيمتها التاريخية والعلمية بوصفها أحد أبرز المعالم الأيوبية في دمشق، شاهدة على مرحلة ازدهر فيها العلم والوقف والعمران، وعلى الدور الذي أسهمت به النساء في ترسيخ الحركة العلمية في المدينة.