مركز أبو ظبي للغة العربية يعلن القائمة القصيرة لمنح 2026 بمشاركة 34 دولة

أبو ظبي-سانا

أعلن مركز أبو ظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي عن اعتماد القائمة القصيرة لبرنامج المنح البحثية لعام 2026، والتي تضم 20 مشروعاً بحثياً جرى اختيارها من أصل 43 مشروعاً في القائمة الطويلة، وذلك عقب عملية تحكيم علمي خضعت لمعايير تنافسية دقيقة.

ووفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأربعاء، شهدت الدورة الحالية إقبالاً واسعاً من باحثين من 34 دولة، حيث بلغ عدد المتقدمين 623 باحثاً، ما يعكس تنامي الاهتمام العالمي بالبحث العلمي في مجالات اللغة العربية، وتعزيز مكانة البرنامج بوصفه إحدى المبادرات الداعمة للبحث المتخصص إقليمياً ودولياً.

وأوضح المركز أن لجنة علمية متخصصة ضمت نخبة من الأكاديميين والخبراء في مجالات اللغة العربية والدراسات الإنسانية تولت مهمة تقييم المشاريع واختيار القائمتين الطويلة والقصيرة، وفق معايير شملت أصالة الموضوع، وجودة المنهج البحثي، وقيمة الإسهام المعرفي، ومدى ارتباط المشروع بأولويات البحث في اللغة العربية.

وتوزعت المشاريع المختارة على عدة تخصصات، من بينها الأدب والنقد، واللسانيات التطبيقية والحاسوبية، والمعجم العربي، وتحقيق المخطوطات، إضافة إلى المناهج الدراسية وتعليم العربية للناطقين بغيرها، بما يعكس اتساع مجالات البحث التي يغطيها البرنامج.

وفي فئة الأدب والنقد، شملت القائمة عدداً من المشاريع البحثية من عدة دول عربية، من بينها، سوريا وتونس والمغرب ومصر والأردن، تناولت موضوعات متنوعة تتعلق بالشعر والرواية والدراسات النقدية والسرديات الحديثة، إلى جانب دراسات في الاستشراق والتفاعلات الثقافية.

كما تضمنت القائمة مشاريع في فئة المعجم العربي تناولت الألفاظ واللهجات والدراسات الاشتقاقية، إلى جانب أبحاث في تحقيق المخطوطات، تناولت التراث الثقافي والحِرفي في العالم العربي، فضلاً عن مشاريع في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتطوير المناهج الدراسية.

ومن المقرر أن تنتقل المشاريع المدرجة ضمن القائمة القصيرة إلى المرحلة النهائية من التقييم والتحكيم، تمهيداً لاختيار المشاريع الفائزة بالمنح البحثية، على أن يُعلن عن النتائج في وقت لاحق.