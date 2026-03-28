نشاطات ترفيهية وفنية في مدينة سلمية بحماة لتقديم الدعم النفسي للأطفال

حماة-سانا

أقام فريق تطوعي اليوم السبت في مدينة سلمية بريف حماة يوماً مفتوحاً للأطفال تضمن عدة نشاطات ترفيهية وفنية ومسابقات بهدف تحفيز الجانب الفكري، وتقديم الدعم النفسي للمشاركين.

وأوضح قائد فريق ألوان التطوعي الشبابي علي عرعور لـ سانا أن الأيام المفتوحة تستهدف الأطفال من عمر خمس سنوات حتى 12 سنة، ضمن أنشطة موجهة منها جماعية تساعد على تعزيز فكرة العمل الجماعي، وأخرى فردية تساعد الطفل على تنمية مهاراته.

وبيّن عرعور في هذا الإطار، أنه تم تقسيم الأطفال حسب الفئات العمرية بهدف تنظيم النشاط وتحقيق الهدف المنشود منه.

كما أشار من جانب آخر إلى أن الفريق يعمل على إقامة الأيام المفتوحة في مختلف قرى وبلدات منطقة سلمية للعمل على تحسين الجانب النفسي للأطفال وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

من جهتها ذكرت رندة هنا من قرية بري شرقي، أنها حضرت الفعالية برفقة ابنها وابن أختها من أجل تقديم الدعم النفسي والفكري لهما، ولا سيما أن الأجواء كانت ممتعة ومميزة أسعدت الأطفال الموجودين.

وتأسس فريق ألوان الشبابي التطوعي في مدينة سلمية بحماة عام 2014 وهو فريق شبابي يهدف إلى تمكين الأطفال واليافعين ودعمهم من خلال أنشطة اجتماعية وثقافية وترفيهية متنوعة.