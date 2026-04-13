الكاتب السوري جيكار خورشيد يفوز بجائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال

الشارقة-سانا

حقق الكاتب السوري جيكار خورشيد إنجازاً جديداً في مسيرته الأدبية بفوزه بجائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال لعام 2026 عن فئة الطفولة المبكرة، وذلك عن كتابه “كُن قريباً” الصادر عن دار كلمات في الإمارات برسوم سمية محمدي، ضمن الدورة الثالثة عشرة للجائزة.

في فئة الطفولة المتوسطة، فاز كتاب “أحلم دوماً بالطيران” الصادر عن دار الأهلية في الأردن من تأليف أماني سليمان داود ورسوم أماني يوسف، بينما نال كتاب “مربى الكرز” الصادر عن دار لؤلؤ في الإمارات من تأليف محمد عويضة ورسوم هيام صفوت جائزة فئة اليافعين.

ويُعد جيكار خورشيد من أبرز الأسماء في أدب الطفل العربي، إذ يقيم في مدينة لاهاي الهولندية، وكتب أكثر من 300 كتاب تُرجمت إلى عدة لغات، كما سبق له الفوز بجوائز مرموقة، منها جائزة أفضل كتاب في معرض بيروت للكتاب، وجائزة اتصالات لكتاب الطفل، وجائزة الشارقة للإبداع العربي، وجائزة ابن المقرب في السعودية.

ويواصل خورشيد نشاطه الأدبي عبر مشاركته في معارض ومهرجانات دولية وإسهاماته في مجلات الأطفال العربية، مثل ماجد وأسامة والعربي الصغير، وساهم في نقل أدب الطفل العربي إلى العالمية من خلال مكتبة ميونخ الدولية.

وتُعد جائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال من أبرز المبادرات الثقافية العربية المتخصصة في أدب الطفل، إذ تُنظَّم سنوياً بهدف الارتقاء بجودة الكتاب الموجّه للأجيال الناشئة من حيث المضمون التربوي والقيمة الفنية، وتنقسم الجائزة إلى ثلاث فئات عمرية، تشمل الطفولة المبكرة والمتوسطة وفئة اليافعين، وتشترط أن تكون الأعمال مكتوبة أصلاً باللغة العربية وغير مترجمة وصادرة حديثاً.

وتأسس الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال في مدينة الشارقة عام 2008 قبل أن يتحول إلى مؤسسة رسمية تابعة لهيئة الشارقة للكتاب، ما عزّز حضوره كمنصة مهنية جامعة لدور النشر العربية تعمل على توفير محتوى يعكس الهوية الثقافية العربية، ويواكب تطورات النشر الحديثة.