المسؤولية الوطنية بعد التحرير… محاضرة في ثقافي السقيلبية

حماة-سانا

استضاف المركز الثقافي في السقيلبية محاضرة للباحث عباس شريفة، بعنوان “المسؤولية الوطنية تجاه سوريا بعد التحرير”، تناولت أهمية تعزيز مبادئ السيادة والكرامة الوطنية في مرحلة إعادة بناء الدولة، ودور المؤسسات الثقافية والمدنية في توجيه الرأي العام.

المحاضرة التي أقيمت برعاية محافظة حماة ومديرية الشؤون السياسية، وبالتنسيق مع مديرية منطقة الغاب، جاءت في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ الوعي الوطني وتأكيد مفهوم المسؤولية المشتركة في مرحلة ما بعد التحرير.

واستهل شريفة محاضرته بالتأكيد، على أن مرحلة ما بعد التحرير تتطلب وعياً عميقاً بالمسؤولية الوطنية، يقوم على وحدة الصف وتكاتف جميع أبناء المجتمع لإعادة بناء مؤسسات الدولة، كما ركّز على التحديات الوطنية الراهنة، وخاصة ما يتعلق بعملية الإعمار الثقافي والفكري، مؤكداً أن إعادة بناء الإنسان لا تقل أهمية عن إعادة بناء الحجر.

وأشار المحاضر إلى الدور المحوري للمواطن السوري في حماية المكتسبات الوطنية والتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار، إلى جانب تعزيز مساهمة المؤسسات السياسية والثقافية والمدنية في صياغة وعي مجتمعي مسؤول.

وتطرق شريفة في محاضرته، إلى آفاق التنمية والاستقرار في سوريا المستقبل، مسلطاً الضوء على أهمية الاستثمار في التعليم والثقافة، باعتبارهما أساساً لإعادة الإعمار الشامل.

وشهدت المحاضرة تفاعلاً واسعاً من الحضور، تُرجم في أسئلة ومداخلات عكست حرص المشاركين على الإسهام في النقاش الوطني حول مستقبل سوريا وتطلعاتها بعد التحرير.