افتتاح مكتبة المركز الثقافي في الرقة بهدف إحياء الحركة الثقافية

الرقة-سانا‏

افتتحت مديرية الثقافة في الرقة مكتبة المركز الثقافي ‏بالمدينة اليوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء ‏الحركة الثقافية ‏وتشجيع القراءة والمطالعة، وسط حضور ‏عدد من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي وأهالي ‏المدينة‎.‎

وقال مدير الثقافة في الرقة عبد اللطيف المحيمد، في ‏تصريح لمراسل سانا: إن المديرية عملت منذ تحرير ‏المدينة على إعادة ‏تفعيل مكتبة المركز الثقافي وتدعيمها ‏بالكتب النافعة، موضحاً أنه تم إطلاق حملة للتبرع ‏بعنوان “ولو بكتاب” بهدف رفد ‏المكتبة بالكتب من خلال ‏التبرعات المجتمعية، حيث أسهمت الحملة بجمع ما ‏يقارب ثلاثة آلاف كتاب، ليتجاوز عدد الكتب ‏الموجودة ‏حالياً العشرة آلاف في مختلف المجالات.‏
ولفت المحيمد إلى أن العمل مستمر لإعادة تأهيل المكتبة ‏وتطويرها، لتكون نواة لمكتبة ثقافية كبيرة تعيد للرقة ‏دورها الثقافي ‏والمعرفي، ونوه بالإقبال والحضور الجيد ‏الذي يعكس شغف أهالي الرقة بالكتاب والقراءة، مضيفاً: إن المديرية تسعى خلال ‏الفترة المقبلة إلى تطوير العمل ‏الثقافي المرتبط بالمكتبة وتنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة‎.‎

من جهته، أوضح مديرمكتبة المركز الثقافي في الرقة ‏حمود الحمود أن افتتاح المكتبة يمثل محطة مهمة لدعم ‏العلم ‏والمعرفة، ضمن مساعي لتعزيز القراءة ونشر ‏الثقافة بين مختلف الفئات العمرية، وبيّن أن إدارة المكتبة ‏تمتلك خططاً لتنظيم ‏فعاليات ثقافية وتعليمية تشمل تشجيع ‏القراءة، ودورات باللغة الإنجليزية، وأنشطة للرسم، ‏إضافة إلى فعاليات مرتبطة ‏بالكتاب والمعرفة‎.‎

وتعرضت الرقة خلال فترة سيطرة تنظيم “داعش” ‏الإرهابي لدمار منهجي في بنيتها الثقافية، إذ تم حرق ‏المكتبات العامة، ‏وتدمير المراكز الثقافية، ونهب آلاف ‏المخطوطات النادرة من متحفها ودار الكتب الوطنية ‏فيها، وتعمل المؤسسات الحكومية ‏والأهلية على إعادة ‏إحياء المشهد الثقافي ضمن جهود إعادة الإعمار، ويأتي ‏افتتاح مكتبة المركز الثقافي اليوم تتويجاً لهذه ‏المساعي‎.‎

