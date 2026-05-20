افتتاح مكتبة المركز الثقافي في الرقة بهدف إحياء الحركة الثقافية

الرقة-سانا
افتتحت مديرية الثقافة في الرقة مكتبة المركز الثقافي بالمدينة اليوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء الحركة الثقافية وتشجيع القراءة والمطالعة، وسط حضور عدد من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي وأهالي المدينة.
وقال مدير الثقافة في الرقة عبد اللطيف المحيمد، في تصريح لمراسل سانا: إن المديرية عملت منذ تحرير المدينة على إعادة تفعيل مكتبة المركز الثقافي وتدعيمها بالكتب النافعة، موضحاً أنه تم إطلاق حملة للتبرع بعنوان “ولو بكتاب” بهدف رفد المكتبة بالكتب من خلال التبرعات المجتمعية، حيث أسهمت الحملة بجمع ما يقارب ثلاثة آلاف كتاب، ليتجاوز عدد الكتب الموجودة حالياً العشرة آلاف في مختلف المجالات.
ولفت المحيمد إلى أن العمل مستمر لإعادة تأهيل المكتبة وتطويرها، لتكون نواة لمكتبة ثقافية كبيرة تعيد للرقة دورها الثقافي والمعرفي، ونوه بالإقبال والحضور الجيد الذي يعكس شغف أهالي الرقة بالكتاب والقراءة، مضيفاً: إن المديرية تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تطوير العمل الثقافي المرتبط بالمكتبة وتنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة.
من جهته، أوضح مديرمكتبة المركز الثقافي في الرقة حمود الحمود أن افتتاح المكتبة يمثل محطة مهمة لدعم العلم والمعرفة، ضمن مساعي لتعزيز القراءة ونشر الثقافة بين مختلف الفئات العمرية، وبيّن أن إدارة المكتبة تمتلك خططاً لتنظيم فعاليات ثقافية وتعليمية تشمل تشجيع القراءة، ودورات باللغة الإنجليزية، وأنشطة للرسم، إضافة إلى فعاليات مرتبطة بالكتاب والمعرفة.
وتعرضت الرقة خلال فترة سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي لدمار منهجي في بنيتها الثقافية، إذ تم حرق المكتبات العامة، وتدمير المراكز الثقافية، ونهب آلاف المخطوطات النادرة من متحفها ودار الكتب الوطنية فيها، وتعمل المؤسسات الحكومية والأهلية على إعادة إحياء المشهد الثقافي ضمن جهود إعادة الإعمار، ويأتي افتتاح مكتبة المركز الثقافي اليوم تتويجاً لهذه المساعي.