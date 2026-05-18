ندوة فكرية في جامعة اللاذقية حول بناء الإنسان والوعي العام أساس التعافي ونهضة المجتمع

اللاذقية-سانا

نظمت جامعة اللاذقية اليوم الإثنين، ندوة فكرية لمنسق عام الثورة السورية والباحث في الاقتصاد الإسلامي الدكتور عبد المنعم زين الدين، بعنوان “بناء الإنسان والوعي العام أساس التعافي ونهضة المجتمع”.

وركزت الندوة على دور الشباب المحوري في بناء الإنسان، ولا سيما في ظل حاجة الدولة إلى اكتشاف الطاقات الشبابية وإشراكها في العمل، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الأوطان.

كما تناولت الندوة أهمية الوعي العام، وخاصة في مجال نبذ خطاب الكراهية والتحريض المنتشرين على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى تعزيز القيم الإنسانية داخل الأوساط الاجتماعية ومنصات التواصل الاجتماعي على حد سواء، مشددةً على دور المؤسسات التعليمية في ترسيخ القيم الإنسانية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتخلل الجلسة عدد من المداخلات حول قضايا الوعي المجتمعي، ودور الجامعات في بناء الإنسان.

حضر الندوة كل من رئيس جامعة اللاذقية الدكتور إياد فحصه، ورئيس جامعة المنارة الدكتور محمد الشيخ، ونائب رئيس جامعة اللاذقية للشؤون العلمية الدكتور محمد هارون، ومسؤول مكتب متابعة اتحاد الطلبة محمد عابدين، إلى جانب كوادر أكاديمية وإدارية وطلابية.