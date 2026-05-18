ندوة فكرية في جامعة اللاذقية حول بناء الإنسان والوعي العام أساس التعافي ونهضة المجتمع

20260518 132243 ندوة فكرية في جامعة اللاذقية حول بناء الإنسان والوعي العام أساس التعافي ونهضة المجتمع

اللاذقية-سانا

نظمت جامعة اللاذقية اليوم الإثنين، ندوة فكرية لمنسق عام الثورة السورية والباحث في الاقتصاد الإسلامي الدكتور عبد المنعم زين الدين، بعنوان “بناء الإنسان والوعي العام أساس التعافي ونهضة المجتمع”.

20260518 131645 ندوة فكرية في جامعة اللاذقية حول بناء الإنسان والوعي العام أساس التعافي ونهضة المجتمع

وركزت الندوة على دور الشباب المحوري في بناء الإنسان، ولا سيما في ظل حاجة الدولة إلى اكتشاف الطاقات الشبابية وإشراكها في العمل، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الأوطان.

كما تناولت الندوة أهمية الوعي العام، وخاصة في مجال نبذ خطاب الكراهية والتحريض المنتشرين على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى تعزيز القيم الإنسانية داخل الأوساط الاجتماعية ومنصات التواصل الاجتماعي على حد سواء، مشددةً على دور المؤسسات التعليمية في ترسيخ القيم الإنسانية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتخلل الجلسة عدد من المداخلات حول قضايا الوعي المجتمعي، ودور الجامعات في بناء الإنسان.

حضر الندوة كل من رئيس جامعة اللاذقية الدكتور إياد فحصه، ورئيس جامعة المنارة الدكتور محمد الشيخ، ونائب رئيس جامعة اللاذقية للشؤون العلمية الدكتور محمد هارون، ومسؤول مكتب متابعة اتحاد الطلبة محمد عابدين، إلى جانب كوادر أكاديمية وإدارية وطلابية.

20260518 132325 scaled ندوة فكرية في جامعة اللاذقية حول بناء الإنسان والوعي العام أساس التعافي ونهضة المجتمع
20260518 132311 scaled ندوة فكرية في جامعة اللاذقية حول بناء الإنسان والوعي العام أساس التعافي ونهضة المجتمع
20260518 132424 scaled ندوة فكرية في جامعة اللاذقية حول بناء الإنسان والوعي العام أساس التعافي ونهضة المجتمع
20260518 132449 scaled ندوة فكرية في جامعة اللاذقية حول بناء الإنسان والوعي العام أساس التعافي ونهضة المجتمع
20260518 132605 scaled ندوة فكرية في جامعة اللاذقية حول بناء الإنسان والوعي العام أساس التعافي ونهضة المجتمع
توظيف التكنولوجيا الجينية في مجال الصحة العامة ضمن محاضرة بدمشق
صيانة وإعادة تأهيل المدارس في القصير بحمص
درعا توقع اتفاقية توءمة هندسية مع جمعية المهندسين السوريين المغتربين لتعزيز التنمية
وفد الشركة السورية للبترول يلتقي إدارة حقول الحسكة ويطلع على واقعها تمهيداً لخطوات لاحقة
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك