الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 27 من آب 2025

دمشق:

1- الافتتاح الرسمي للدورة الـ 62 لمعرض دمشق الدولي، في مدينة المعارض الجديدة على طريق المطار، الساعة الـ 6 مساء.

2 ـ ورشة شطرنج للأطفال بعنوان “فنون الشطرنج” في المركز الثقافي بالعدوي، الساعة الـ 5 مساءً.

3 ـ حفل توقيع المجموعة الشعرية “كاف لكوني”، للدكتورة زينب حسين، في المركز الثقافي بالمزة الساعة الـ 6 مساءً.

4 ـ محاضرة بعنوان “مشكلة الشر في العالم”، للدكتور حسان القاري، في مسجد زيد بن ثابت، الساعة الـ 9 مساءً.

5 ـ عرض أفلام “الشاطر، ماديون، الجمعة العجيبة، روكي الغلابة، إعادتها”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12.30 ظهراً حتى الساعة الـ 10.30 مساءً.

ريف دمشق:

1 ـ حفل موسيقي يقيمه معهد فيبراتو بالمركز الثقافي في جرمانا، الساعة الـ 6 مساءً.

حمص:

1 ـ مناقشة كتاب “سيكولوجية الجماهير” للكاتب غوستاف لوبون، في مركز عاصمة السلام جانب دائرة الامتحانات، الساعة الـ 5 مساءً.

حلب:

1 ـ محاضرة بعنوان “إعادة إعمار وتأهيل حلب القديمة”، للأستاذ محمد خير الدين الرفاعي، في قاعة المحاضرات بمعهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب، الساعة الـ 12 ظهراً.

1 ـ الأمسية الشعرية “في رحاب الشعر”، بالمركز الثقافي العربي في الحاضر، الساعة الـ 6 مساءً.

2 ـ عرض أفلام “المهمة المستحيلة الحساب النهائي، روكي الغلابة، السليل، عام في جامعة أوكسفورد، ريستارت، السنافر، الشاطر”، في صالة الزهراء بحلب، من الساعة الـ 12.30 ظهراً، حتى الساعة الـ 9.30 مساءً.

اللاذقية:

1 ـ نشاط للأطفال بعنوان “يوم المرح” تقيمه مكتبة الأطفال العمومية، ويتضمن مسرح دمى، وقراءة قصة، وأغاني أطفال، ورسماً على الوجوه، في الطابق الأرضي بمديرية ثقافة اللاذقية على مدى يومين، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 ـ معرض الفن التشكيلي “اللؤلؤ المنثور” للفنان إسماعيل توتونجي، في ساحة عيادات رايا بالمشروع العاشر، الساعة الـ 5 مساءً.