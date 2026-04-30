عدي الزعبي يوقع “أحجار اللعب” ويتحدث عن دور المثقف في سوريا الجديدة

دمشق-سانا

نظّم مركز الشهيد يحيى شربجي، برعاية مؤسسة فكر وبناء، فعالية ثقافية اليوم الخميس حملت عنوان “الكتابة والواقع”، استضافت الكاتب والقاصّ السوري عدي الزعبي في جلسة حوارية تناولت المشهد الثقافي السوري قبل الثورة وبعدها، ودور المثقف في المرحلة الراهنة، إلى جانب مناقشة مجموعته القصصية الجديدة “أحجار اللعب” الصادرة عن دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع.

وخلال اللقاء، أكد الزعبي أن الثقافة السورية لم تتوقف رغم الأزمات الاقتصادية والسياسية التي مرّت بها البلاد، مشدداً على أن النقاش المفتوح حول الثقافة ضرورة لا يمكن الاستغناء عنه، ورأى أن العمل الثقافي المشترك في سوريا الجديدة يتطلب وعياً جماعياً وتعاوناً مستمراً، داعياً إلى الانفتاح على النقد البنّاء من مختلف الأطراف باعتباره شرطاً أساسياً لبناء مستقبل ثقافي أفضل.

وشهدت الفعالية أيضاً توقيع المجموعة القصصية الجديدة للكاتب “أحجار اللعب”، وهي عمل أدبي يتناول حياة السوريين في أوروبا عبر ثماني قصص قصيرة حازت على منحة آفاق – الصندوق العربي لدعم الفنون والكتابة الإبداعية لعام 2024، وتضم المجموعة القصص التالية: يوميات ربيعية، المزحة، أغاني شجرة الخوخ، خريف، الابتسامة الأزلية، معاطف ودمى، لون لا يلائم الحرب، أحجار اللعب.

وتتنوّع أساليب السرد في المجموعة بين اليوميات والمقابلات والرسائل والسرد التقليدي، بينما تعالج موضوعات إنسانية قاسية مثل الطلاق والاكتئاب والانتحار والانتظار والاغتراب، ضمن 166 صفحة من القطع المتوسط.