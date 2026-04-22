المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 22 من نيسان 2026

دمشق:

1 – محاضرة بعنوان: “التربية الصحية الجسدية للأبناء”، تلقيها: الأستاذة ملك عواد، في المركز الثقافي بالميدان، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – عرض أفلام: الطريق إلى دمشق، مراسل حربي، اغتيال حلب، سوريا قصة ثورة، خديجة، شبه المنحرف، آذار21، أبطال الجودو، حلم عصفور، الشرارة الأولى، حين ناداني اسمي، أحمد مريم، ضمن تظاهرة أفلام الثورة السورية، في دار أوبرا دمشق، من الساعة الـ 12 ظهراً ولغاية الساعة الـ 6 مساء.

3 – محاضرة للسيدات بعنوان: “رفقاً بالقوارير” تلقيها الدكتورة شذى وردة، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 3 عصراً.

4 – صالون اللغة العربية الثقافي بعنوان: “الدكتور عبد الكريم اليافي في خدمة اللغة العربية”، يقدمها الدكتور نضال شمعون، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 4 عصراً.

5 – محاضرة بعنوان: “وخير جليس في الزمان كتاب”، يلقيها الأستاذ معاذ قنبر، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4 عصراً.

6 – عرض للمسرح التفاعلي للأطفال، ضمن فعاليات معرض كتاب الطفل، في المكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 5 مساء.

7 – توقيع المجموعة القصصية بعنوان: “البحث عن بكاء”، للدكتور جمال العبد الله، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 5.30 مساء.

8 – عرض أفلام “إيجي بيست، برشامة، مستعد أم لا 2: ها أنا قادم، مشروع هيل ماري، هوبرز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10 مساءً.

ريف دمشق:

1 – افتتاح معرض الكتاب في المركز الثقافي العربي بالقطيفة، الساعة الـ 1 ظهراً.

2 – محاضرة بعنوان السيرة النبوية، تقدمها الأستاذة: هدى الأحمد، في المحطة الثقافية بجيرود، الساعة الـ 11 صباحاً.

3 – ندوة حوارية مفتوحة بعنوان: “الواقع القضائي في ريف دمشق بين الماضي والحاضر”، في المركز الثقافي بالنبك، الساعة الـ 4:30 عصراً.

درعا:

ندوة حوارية بعنوان: “تاريخ الكتابة والكتاب”، في صالة المركز الثقافي العربي بدرعا، الساعة الـ 12 ظهراً.

حمص:

فعالية (مسار مشرق) تتضمن اكتشاف معالم حمص القديمة وتراثها الأثري والسياحي، التجمع عند المسرح الأرثوذوكسي، الساعة الـ3.30 عصراً.

طرطوس:

1 – ندوة تربوية بعنوان: “دور الأهل في رعاية المواهب ” في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان: “من الجندرية إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي”، للدكتورة ضحى أحمد، وفقرة نادي القراءة “كل صفحة خطوة للأمام”، على مسرح مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، الساعة الـ 11 صباحاً.

3 – محاضرة بعنوان: “وقاية النباتات بمكافحة الآفات الربيعية”، تقدمها المهندسة الزراعية غنوة أحمد، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 11 صباحاً.

اللاذقية:

ورشة عمل بعنوان: (طريق النجاح تنمية بشرية)، للأستاذ إبراهيم محرز، في المركز الثقافي باللاذقية، الساعة الـ 9 صباحاً.

حلب:

1 – ندوة: “رياضة حلب إنجازات على الأرض ووعود على الورق”، في دار الكتب الوطنية بحلب، الساعة الـ 3 ظهراً.

2 – عرض أفلام “دوللي، إيجي بيست، ثراش، سبونج بوب البحث عن سكوير بانتس، برشامة، مستعد أم لا 2: ها أنا قادم”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.