مهرجان “تراثنا بعيون أطفالنا” في ثقافي المزة يُعرّف الأطفال بالتراث السوري

دمشق-سانا

أقام المركز الثقافي العربي في المزة بدمشق اليوم السبت مهرجاناً تعريفياً بالتراث السوري للأطفال، بعنوان “تراثنا بعيون أطفالنا”، ضمن فعاليات أسبوع التراث المادي، بمشاركة 30 طفلاً تفاعلوا مع الحرف التقليدية والمعالم الأثرية في أجواء تعليمية تفاعلية.

وتضمّن المهرجان ورشة رسم بإشراف الفنانة التشكيلية ديكارا الظاهر، وفقرة تراثية حوارية قدّمتها الطفلة بانة عمر، إضافة إلى عرض فيديوهات عن معالم دمشق القديمة، وجولة موسعة في معرض “تراثنا تاريخ وأصالة”.

وأوضحت الظاهر أن الورشة تهدف إلى تعريف الأطفال بالتراث المادي واللامادي، بما يشمل الآثار والمدن الأثرية والمعالم كالمساجد والقلاع، إلى جانب العادات والتقاليد والفنون الحرفية، مشيرة إلى أن التركيز ينصب حالياً على الشرح والتوضيح لضمان استيعاب الأطفال قبل الانتقال إلى أنشطة عملية في مهرجانات ومعارض لاحقة.

وقدّمت الطفلة بانة عمر، الكاتبة والحائزة جائزة الإبداع الدولية في معرض الكتاب، محاضرة تفاعلية حول التراث بنوعيه المادي واللامادي، مع عرض فيديوهات لقلاع ومعالم وردت في كتابها “أنا سوري”، بهدف تعزيز ارتباط الأطفال بتراث بلادهم عبر فعاليات تعليمية وصور حيّة.

وخلال الجولة في معرض “تراثنا تاريخ وأصالة” تعرّف الأطفال على مجموعة واسعة من الحرف التراثية السورية، منها صناعة الفخار التقليدي، وفن الكروشيه، والإكسسوارات اليدوية المصنوعة من مواد طبيعية، وأعمال إعادة التدوير الإبداعية، وصناعة الخزف اللامع، وتماثيل الشمع المنحوتة التي تجسّد شخصيات تاريخية.

وأعرب عدد من الأطفال المشاركين، منهم يوشع محمود وليال وائل وجاد ويزن بركات وهشام مالك وليلى ديوب، عن حماسهم للرسم والتعرّف على التراث السوري، مؤكدين حبهم للأنشطة الثقافية ودعوتهم أصدقاءهم إلى المشاركة في فعاليات مشابهة.

ويشكّل المهرجان خطوة نوعية في برامج مديرية الثقافة لربط الأطفال بجذورهم الثقافية، مساهماً في بناء جيل واعٍ يحافظ على التراث السوري بوصفه ركناً من الهوية الوطنية والتنمية المستدامة.