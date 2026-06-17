صناعة العطور.. حرفة تراثية تستعيد حضورها في ثقافي المزة بدمشق

دمشق-سانا‏

استعرضت ورشة تدريبية بعنوان “حرفة وتراث”، نظمها المركز الثقافي العربي في المزة بدمشق اليوم ‏الأربعاء، أسرار صناعة العطور ومكوناتها وطرق استخراجها، مسلطة الضوء على حرفة تجمع ‏بين التراث والهوية الثقافية من جهة، وإمكانية تحويلها إلى فرصة مهنية للشباب من جهة أخرى.‏

الورشة التي شارك فيها عدد من المهتمين، تناولت نشأة العطور ومصادرها الطبيعية ‏والصناعية، والمواد الداخلة في تركيبها، وطرائق استخلاصها المختلفة، إضافة إلى الجوانب ‏النفسية والثقافية المرتبطة بالروائح وتأثيرها في الذاكرة والهوية.‏

حرفة وفرصة

وأوضح المدرب محمد حمود في تصريح لـ سانا، أن الورشة تهدف إلى نقل المعارف والخبرات ‏المتعلقة بصناعة العطور إلى المهتمين، وتعزيز الوعي بإمكانية الاستفادة من هذه الحرفة كمجال ‏مهني يتيح للشباب فرصاً إضافية لدخول سوق العمل.‏

وبيّن أن المشاركين تعرفوا على مكونات العطور ومصادرها وأساليب استخلاصها واستخداماتها ‏المختلفة، بما يسهم في بناء معرفة أولية تساعدهم على تطوير مهاراتهم في هذا المجال.‏

بدوره أوضح المدرب سامر طحان أن العطور تُستخرج من مصادر متنوعة تشمل النباتات ‏وبعض المواد الحيوانية، إضافة إلى المركبات الصناعية، وذلك عبر وسائل مختلفة كالتقطير ‏والضغط والعصر.‏

وأشار إلى عدد من أشهر المواد العطرية الطبيعية، ومنها المسك المستخرج من غدة المسك لدى ‏الغزال، والعنبر، وهو مادة شمعية عطرية تتشكل في أمعاء حوت العنبر، وتُقذف إلى البحر لتطفو ‏على سطحه أو تُلفظ إلى الشواطئ، وتُستخدم في صناعة بعض أفخر أنواع العطور.‏

روائح تستحضر البيئة السورية

ولفت طحان إلى أن للعطر ارتباطاً وثيقاً بالهوية الثقافية والذاكرة الإنسانية، موضحاً أن روائح ‏الياسمين الدمشقي والفل والحمضيات العطرية قادرة على استحضار ملامح البيئة السورية، وما ‏تختزنه من صور وذكريات وتراث متوارث عبر الأجيال.‏

وأشار إلى أن الورشة المقبلة ستتضمن جانباً عملياً يتيح للمشاركين تطبيق أساليب تركيب العطور ‏والتعرف بشكل مباشر على مكوناتها وطرق مزجها.‏

وتأتي هذه الفعالية ضمن برامج وزارة الثقافة الرامية إلى إحياء الحرف التراثية، ونقل الخبرات ‏والمعارف إلى الأجيال الشابة، بما يسهم في تعزيز الثقافة المجتمعية، وتنمية المهارات المهنية، ‏وفتح آفاق جديدة للتدريب والعمل.‏