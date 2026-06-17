صناعة العطور.. حرفة تراثية تستعيد حضورها في ثقافي المزة بدمشق

دمشق-سانا
استعرضت ورشة تدريبية بعنوان “حرفة وتراث”، نظمها المركز الثقافي العربي في المزة بدمشق اليوم الأربعاء، أسرار صناعة العطور ومكوناتها وطرق استخراجها، مسلطة الضوء على حرفة تجمع بين التراث والهوية الثقافية من جهة، وإمكانية تحويلها إلى فرصة مهنية للشباب من جهة أخرى.
الورشة التي شارك فيها عدد من المهتمين، تناولت نشأة العطور ومصادرها الطبيعية والصناعية، والمواد الداخلة في تركيبها، وطرائق استخلاصها المختلفة، إضافة إلى الجوانب النفسية والثقافية المرتبطة بالروائح وتأثيرها في الذاكرة والهوية.
حرفة وفرصة
وأوضح المدرب محمد حمود في تصريح لـ سانا، أن الورشة تهدف إلى نقل المعارف والخبرات المتعلقة بصناعة العطور إلى المهتمين، وتعزيز الوعي بإمكانية الاستفادة من هذه الحرفة كمجال مهني يتيح للشباب فرصاً إضافية لدخول سوق العمل.
وبيّن أن المشاركين تعرفوا على مكونات العطور ومصادرها وأساليب استخلاصها واستخداماتها المختلفة، بما يسهم في بناء معرفة أولية تساعدهم على تطوير مهاراتهم في هذا المجال.
بدوره أوضح المدرب سامر طحان أن العطور تُستخرج من مصادر متنوعة تشمل النباتات وبعض المواد الحيوانية، إضافة إلى المركبات الصناعية، وذلك عبر وسائل مختلفة كالتقطير والضغط والعصر.
وأشار إلى عدد من أشهر المواد العطرية الطبيعية، ومنها المسك المستخرج من غدة المسك لدى الغزال، والعنبر، وهو مادة شمعية عطرية تتشكل في أمعاء حوت العنبر، وتُقذف إلى البحر لتطفو على سطحه أو تُلفظ إلى الشواطئ، وتُستخدم في صناعة بعض أفخر أنواع العطور.
روائح تستحضر البيئة السورية
ولفت طحان إلى أن للعطر ارتباطاً وثيقاً بالهوية الثقافية والذاكرة الإنسانية، موضحاً أن روائح الياسمين الدمشقي والفل والحمضيات العطرية قادرة على استحضار ملامح البيئة السورية، وما تختزنه من صور وذكريات وتراث متوارث عبر الأجيال.
وأشار إلى أن الورشة المقبلة ستتضمن جانباً عملياً يتيح للمشاركين تطبيق أساليب تركيب العطور والتعرف بشكل مباشر على مكوناتها وطرق مزجها.
وتأتي هذه الفعالية ضمن برامج وزارة الثقافة الرامية إلى إحياء الحرف التراثية، ونقل الخبرات والمعارف إلى الأجيال الشابة، بما يسهم في تعزيز الثقافة المجتمعية، وتنمية المهارات المهنية، وفتح آفاق جديدة للتدريب والعمل.