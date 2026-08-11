ضبط كميات من الطحين غير المطابق للمواصفات في عدد من المخابز بريف طرطوس

طرطوس-سانا
ضبطت فرق الرقابة في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس اليوم الثلاثاء كميات من الطحين غير المطابق للمواصفات القياسية السورية، داخل مستودعات عدد من المخابز التجارية الخاصة في ريف طرطوس، كانت معدّة لاستخدامها في تصنيع مادة الخبز.
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس واللاذقية عبد الوهاب السفر في تصريح لـ سانا، أن عناصر الرقابة قامت بسحب عينات من كميات طحين داخل مستودعات عدد من المخابز الخاصة في ريف طرطوس وإجراء تحاليل لها في مخبر المديرية مشيراً إلى أن التحاليل بينت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، ما استدعى مصادرة كامل الكمية وإيداعها المستودعات الرسمية وفق الأصول القانونية.
وأكد السفر استمرار الحملات الرقابية على المخابز والمنشآت الغذائية، حرصاً على صحة المواطنين الغذائية، داعياً أصحاب المخابز إلى الالتزام بالشروط والمعايير الناظمة للعمل تجنباً للمخالفات التي حددتها القوانين والأنظمة.
وتواصل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مختلف المحافظات حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت الغذائية، للتحقق من التزامها بالمواصفات القياسية، وضبط المخالفات بما يسهم في حماية صحة المواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق.