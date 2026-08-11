ضبط كميات من الطحين غير المطابق للمواصفات في عدد من المخابز بريف طرطوس

طرطوس-سانا‏

ضبطت فرق الرقابة في مديرية التجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك بطرطوس اليوم الثلاثاء كميات من الطحين غير ‏المطابق للمواصفات القياسية السورية، داخل مستودعات عدد ‏من المخابز‎ ‎التجارية الخاصة في ريف طرطوس، كانت معدّة ‏لاستخدامها في تصنيع مادة الخبز‎.‎

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس ‏واللاذقية عبد الوهاب السفر في تصريح لـ سانا، أن عناصر ‏الرقابة قامت بسحب عينات من كميات طحين داخل مستودعات ‏عدد من المخابز الخاصة في ريف طرطوس وإجراء تحاليل لها ‏في مخبر المديرية مشيراً إلى أن التحاليل بينت عدم مطابقتها ‏للمواصفات القياسية، ما استدعى مصادرة كامل الكمية وإيداعها ‏المستودعات الرسمية وفق الأصول القانونية‎.‎

وأكد السفر استمرار الحملات الرقابية على المخابز والمنشآت ‏الغذائية، حرصاً على صحة المواطنين الغذائية، داعياً أصحاب ‏المخابز إلى الالتزام بالشروط والمعايير الناظمة للعمل تجنباً ‏للمخالفات التي حددتها القوانين والأنظمة‎.‎

وتواصل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مختلف ‏المحافظات حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت ‏الغذائية، للتحقق من التزامها بالمواصفات القياسية، وضبط ‏المخالفات بما يسهم في حماية صحة المواطنين وتعزيز ‏الرقابة ‏على الأسواق.‏