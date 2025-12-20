الأجندة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 20 من كانون الأول 2025

دمشق:

1 – معرض فني جماعي بعنوان: شآم، لطلاب الفنون والخريجين بالمشاركة مع طلاب ملتقى فيروز، في خان أسعد باشا بالبزورية، الساعة الـ 2 ظهراً.

2 – فعالية وطنية وإنسانية شاملة بعنوان (بين ضحكة طفل.. وعطاء إنسان.. تبدأ حكاية وطن حر لا يهان)، في المكتبة الوطنية، الساعة الـ 3 عصراً.

3 – محاضرة بعنوان: سر نجاحك يبدأ من داخلك، للأستاذ زياد ريس، في المركز الثقافي بكفرسوسة، الساعة الـ 4 عصراً.

4 – معرض أعمال يدوية لسيدات سوريا المبدعات، في المركز الثقافي ببرزة طلعة قاسيون مول، الساعة الـ 4 عصراً.

5 – أمسية ميلادية لمعهد ميوزك أكاديمي للفنون والموسيقا، في قاعة كنيسة الصليب بالقصاع، الساعة الـ 6 مساء.

6 – عرض أفلام “أفاتار – نار ورماد، صوت هند رجب، الست، زوتوبيا 2، ولنا في الخيال حب”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – ورشة تعليمية بعنوان مفاتيح الإعراب، تقدمها المعلمة سلمى العبد الله، في مدرسة الشهيد محمد محب الدين بجيرود، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – ورشة قراءة بعنوان: عالم الطفولة الرائع، للكاتبة حسن خميس، في المحطة الثقافية بجرمانا، الساعة الـ 12 ظهراً.

3 – عرض فيلم جيران، للمخرج مانو خليل، في قاعة سيبار بجرمانا شارع الروضة، الساعة الـ 6 مساءً.

4 – أمسية ميلادية بعنوان: نور بدا، يحييها كورال القديس إيليان الحمصي بمشاركة فرقة موزاييك، في كاتدرائية النبي الياس بقطنا، الساعة الـ 7 مساءً.

حمص:

1 – جلسة حوارية عن واقع اللغة العربية في محافظة حمص، وورشة ومعرض عن الخط العربي، في قاعة عبد المعين الدروبي بمديرية ثقافة حمص، الساعة الـ 1 ظهراً.

2 – معرض منتجات تراثية وميلادية صنعت يدوياً، الساعة الـ 12 ظهراً، وعرض فني للفلكلور الشركسي يقدمه أطفال فرقة أصلان، في المسرح الأرثوذكسي، الساعة الـ 4.30 عصراً.

حماة:

عرض فيلم “مغامرة أولاف الثلجية”- مسرح دمى تقدمه فرقة سين – عرض جمباز تقدمه فرقة رينبو، في المركز الثقافي بمصياف، الساعة الـ 3 عصراً.

اللاذقية:

محاضرة بعنوان: الركن الرابع في ثلاثية الإبداع والكتابة، يقدمها الأستاذ الدكتور وحيد كبابة، في مقر جمعية العاديات باللاذقية، الساعة الـ 6 مساءً.

طرطوس:

برنامج فني منوّع مع فرقة عمو أنوس للأطفال والعائلة، على مسرح المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 1 ظهراً.

حلب:

1 – حفل افتتاح المقر الجديد لمنتدى الكواكبي للحوار الثقافي، في حي بستان كل آب، الساعة الـ 2 ظهراً.

2 – عرض أفلام “إنسيديوس، رجل بمواجهة طفل، الست، زوتوبيا 2، ولنا في الخيال حب”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.