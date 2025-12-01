مشاركة أكاديمية سورية في المؤتمر الدولي الرابع حول الشاعر أحمد جزيري بتركيا

دمشق-سانا

بدعوة رسمية من جامعة شرناق التركية، شارك الدكتور أحمد الحسن، رئيس قسم الاقتصاد الإسلامي في كلية الشريعة بجامعة دمشق، في المؤتمر الدولي الرابع للشاعر ملا جزيري، الذي انعقد الأسبوع الماضي في مدينة جزيرة ابن عمرو بولاية شرناق جنوب شرق تركيا.

أهمية التعريف بالشاعر وترجمة أعماله

عبر الدكتور الحسن عن شكره للجامعة المستضيفة على دعوته، مؤكداً خلال حديثه لـ سانا أن مداخلته في المؤتمر تناولت أهمية التعريف بشاعر يعد من أعلام الأمة الإسلامية، وخاصة أن شعر الملا جزيري في الكردية يقارن بشعر ابن الفارض في العربية، كما شدد في مداخلته على أهمية ترجمة ديوانه إلى اللغة العربية على يد الملا أحمد الزفنكي، حيث طُبع في مجلدين بمدينة القامشلي منذ عقود، إضافة إلى وجود ترجمات أخرى له.

الترجمة الأهم والمخطوطة المنتظرة للنشر

الدكتور الحسن أشار في مداخلته إلى أن الترجمة الأهم إلى العربية برأيه هي ترجمة وشرح الشيخ محمد أمين الفاروقي، والتي أسماها “منحة المنان في شرح ألفاظ ورموز الديوان”، وهو شرح لا يزال مخطوطاً وينتظر النشر، وقد ترجم الفاروقي الديوان إلى العربية مع الشرح، موضحاً المعاني العميقة ومراد الشاعر جزيري من الإشارات، مع مقدمة بين فيها مفاهيم بعض المصطلحات والاستعارات والإشارات، كما قسم في مقدمته أنواع قصائد الديوان إلى ثلاثة أقسام، مختتماً بيانه بشرحه لطريقة الترجمة والشرح.

وأعرب الدكتور الحسن عن أمله في طباعة هذا الشرح والترجمة، ليصبح محتواه متاحاً للباحثين والعلماء خارج دائرة المتقنين للكردية، وللاستفادة منه في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

ديوان الملا جزيري ومكانته

أضاف الدكتور الحسن: إن هذا الديوان ما زال بحاجة إلى المزيد من شرح معانيه الإشارية والتأصيل الشرعي لها، لافتاً إلى مخطوط والده الراحل الملا محمد أمين الذي قام بخطوة كبيرة في هذا المجال.

نبذة عن الشاعر

يذكر أن الشاعر أحمد جزيري من مواليد 1570-1640، وهو معروف بالملا جزيري، ويعد من أهم الشعراء باللغة الكردية، طُبع ديوانه مرات عدة في مختلف أنحاء العالم، كما تُرجمت بعض قصائده إلى عدة لغات، منها العربية.