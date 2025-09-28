أمسية موسيقية بعنوان العودة إلى المدرسة تبهج أطفال دمشق مع فرقة ذهب أيلول

دمشق-سانا

احتضن المركز الثقافي العربي في المزة بدمشق، أمسية غنائية موسيقية حملت عنوان “العودة إلى المدرسة”، أحيتها فرقة “ذهب أيلول” بالتعاون مع جمعية “طريق النور”، وبدعوة من وزارة الثقافة، لتشكل تلاقياً فنياً جميلاً جمع الأطفال على اختلاف أعمارهم، احتفاءً ببداية العام الدراسي الجديد.

قائد ومدرب فرقة “ذهب أيلول” عرفان ضاحي، قال: إن الأمسية تمثل تعاوناً ثقافياً ووطنياً بين وزارة الثقافة وجمعيات المجتمع الأهلي، هدفه رسم البسمة على وجوه الطلاب ومرافقتهم بفرح العودة إلى مقاعد العلم، لافتاً إلى أن الموسيقا لغة صادقة تحمل رسائل إيجابية سامية تتجاوز التحديات.

وأشار ضاحي إلى أن الأطفال قدموا لوحة فنية غنية تنوعت بين الطفولة العفوية والطرب الأصيل، لتصدح أصواتهم بالتراث السوري العريق والقدود الحلبية، بينما خطت أناملهم الصغيرة عزفاً أَسَر قلوب الحضور ونال إعجابهم.

من جانبها، بيّنت نايا برصوم، رئيسة مجلس إدارة جمعية “طريق النور”، أن جزءاً من رسالة الجمعية يقوم على اكتشاف مواهب الأطفال من عمر 6 إلى 12 عاماً، وتشجيعهم من خلال دورات في الغناء والموسيقا والرسم، بما يتيح لهم فرص التطور والإبداع وصقل مهاراتهم لتحقيق أحلامهم وتعزيز ثقة الجيل الجديد بنفسه وإيمانه بالعلم والفن معاً.

وشكلت الأمسية مساحة للتعبير عن مشاعر الأطفال المشاركين، حيث تحدث كل من ورد الست (14 عاماً) عازف العود، وماريا خليل (14 عاماً) عازفة الكمان، وميرلا ميماس (13 عاماً) عازفة الأكورديون، وميريام طلاس (11 عاماً) عازفة الأورغ، عن سعادتهم بالجمع بين فرح العودة إلى المدرسة وشغفهم بالموسيقا، معتبرين أن هذه التجربة أغنت موهبتهم ومنحتهم فرصة ثمينة للتعبير عن ذواتهم.

يشار إلى أن الفرقة انطلقت سنة 2021 بعد تدريبات طويلة للطلاب استمرت زهاء أربع سنوات، وهي تضم حالياً 41 طفلاً وطفلة تتراوح أعمارهم بين 4 و14 عاماً.