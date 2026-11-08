جبل عنتر… حارس البادية في تدمر
الدفاع المدني يستجيب لمساعدة الأهالي بعد انهيار جسر السويعية في البوكمال بريف دير الزور
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها: تعاون تام مع وزارة المالية لمعالجة إرث التراكم الضريبي
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد المولوي: خطة لتنظيم معارض للصناعات السورية خارجياً.
وزير الإعلام: منتدىTRT World Forum 2026 فرصة لعرض رؤية سوريا الجديدة أمام العالم
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد المولوي: أهمية تبسيط الإجراءات للصناعيين.
الرئيس الشرع خلال فعالية الإمارات تحب سوريا يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين
قطار النزهة بدمشق.. رحلة تجريبية لإحياء ذاكرة الاصطياف واستعادة دوره السياحي
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