الأحد 8 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: جبل عنتر… حارس البادية في تدمر
بحث
بحث
sana-logo-mobile

جبل عنتر… حارس البادية في تدمر

وزارة التربية والتعليم تنظم ورشة عمل بعنوان “المراجعة السنوية والتخطيط لقطاع التعليم”
وزير النقل يبحث مع وفد ألماني فرص الاستثمار وتطوير قطاع النقل في سوريا
الرئيس الشرع يضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والاستثمارية في حمص
سوريا وألمانيا توقعان الاتفاقية النهائية للنقل الجوي بين البلدين
مالك نور يحيي أمسية وطنية وإنشادية على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي للكتاب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى