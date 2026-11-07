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Reading: رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد المولوي: خطة لتنظيم معارض للصناعات السورية خارجياً.
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رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد المولوي: خطة لتنظيم معارض للصناعات السورية خارجياً.

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